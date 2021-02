Dopo un anno e mezzo da senatrice semplice, Erika Stefani rientra al Governo da ministra. Certo, non è più il bicolore giallo-verde e pure il dicastero è cambiato, dagli Affari regionali (che per una veneta com'è lei coincidevano con la terra promessa dell'autonomia) alla Disabilità (che per una leghista qual è lei corrisponde all'eredità lasciata dall'ex segretario Lorenzo Fontana), per inciso entrambi senza portafoglio. Ma tant'è, quando il leader Matteo Salvini chiama, la soldatessa Stefani risponde. Vicentina di Trissino, di cui è stata anche vicesindaca, un compagno, una laurea in Giurisprudenza culminata nella professione di avvocato civilista, la componente del direttorio della Liga Veneta si appresta a festeggiare i suoi primi 50 anni di nuovo in sella, com'è abituata a fare da appassionata motociclista. Il piglio è da dura, ma il cuore è sensibile, come dimostrò raccontando l'esperienza dell'aneurisma cerebrale che nel 2012 l'aveva mandata in coma: «Quando si sfida la morte, e si vince la partita, se per certi versi ci si sente più forti, per altri si è più consci dei propri limiti». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA