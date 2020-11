IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il governo accelera sulla manovra. Il Consiglio dei Ministri convocato per quest'oggi dovrebbe approvare definitivamente il testo del provvedimento, strutturato su 248 capitoli, per poi trasmetterlo alla ragioneria del Tesoro per la bollinatura. Se tutto filerà senza intoppi, la legge di Bilancio dovrebbe sbarcare in Parlamento entro la fine di questa settimana, con un ritardo di circa un mese rispetto al previsto. «La struttura della manovra è blindata ed il saldo di 38 miliardi resta invariato» spiegano fonti che ieri hanno partecipato alla riunione tra il premier, Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza.

LE NOVITÀ

Restano da definire, in queste ore, alcune questioni, tra le quali l'assegnazione di una decina di Fondi. Quasi sicuro, invece, un nuovo decreto legge, entro fine novembre, per effettuare uno scostamento di Bilancio, non inferiore a 20 miliardi, per potenziare ed ampliare i ristori in favore delle attività colpite dalle chiusure. Intanto, nell'ultima versione del testo sono spuntate alcune novità. Dopo aver prorogato lo stop ai licenziamenti fino al 31 marzo 2021, il governo ha deciso (indicando la medesima data) di concedere alle aziende la possibilità di rinnovare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza causali. «Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi» si legge nella norma, che parla di deroga resasi necessaria a causa dell'emergenza Covid. Ancora in tema lavoro, spunta un Fondo da 500 milioni per finanziare politiche attive ed ammortizzatori sociali approvate dalla Commissione europea nell'ambito del programma React Eu.

FISCO

Confermato il giro di vite al regime fiscale delle locazioni brevi, quelle di durata non superiore a 30 giorni. Attualmente il proprietario può, in alternativa al regime ordinario Irpef, optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro. Questa opportunità, dal prossimo anno, verrà riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

In tempo di Covid, il governo mette sul piatto altri 2 miliardi di euro per sostenere il Fondo destinato al programma pluriennale di ristrutturazione dell'edilizia sanitaria. La dotazione sale così a 32 miliardi: previsto un potenziamento delle Rsa. Ancora in tema di sanità e pandemia, Palazzo Chigi punta a stanziare 400 milioni, in un Fondo ad hoc, per l'acquisto di vaccini anti Covid, e per farmaci destinati alla cura dei pazienti affetti dal virus. Buone notizie per la Rai: il 5% del gettito, che dal 2015 è stato sottratto nell'ambito della riforma che ha condotto il canone nella bolletta energetica, torna nelle casse dell'azienda. Alcuni giorni fa, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, aveva spiegato «in un anno obiettivamente difficile, con l'impatto economico della pandemia, è dare un sostegno alla Rai». In tema di lotta alla criminalità e al terrorismo, il governo ha rifinanziato il piano strade sicure mettendo sul piatto 300 milioni per il biennio 2021-'22.

IL MECCANISMO

In alto mare la questione del Superbonus 110%. Il meccanismo è destinato a terminare a dicembre 2021 e non è stato rifinanziato per gli anni successivi, tra le proteste degli operatori, che lo titengono depotenziato in mancanza di un'adeguata prospettiva temporale. «Senza la certezza di una durata più ampia, il Superbonus rimarrà un fenomeno mediatico: i proprietari hanno bisogno di tempo per programmare» ha protestato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa a proposito del dibattito sulla proroga del superbonus oltre il 2021. Il governo sarebbe comunque orientato a recuperare la misura con i fondi europei del Recovery. Dunque l'estensione agli anni successivi potrebbe arrivare anche in un momento successivo.

Michele Di Branco

