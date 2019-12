L'AGENDA

ROMA Una manovra che rinvia nel tempo l'entrata in vigore di molti capitoli importanti e che allo stesso tempo rischia di lasciare al prossimo autunno la stessa pesante eredità, sotto forma di ulteriori clausole di salvaguardia: ovvero aumenti di imposta da disinnescare. La legge di Bilancio è stata approvata in via definitiva dalla Camera, dopo un voto di fiducia che ha visto 334 sì, 232 no e 4 astenuti. Il risultato quantitativamente più importante (circa 23 miliardi) è appunto quello relativo agli incrementi di Iva e accise che sarebbero scattati dal prossimo primo gennaio e sono stati invece disinnescati. Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento (di fatto limitato al solo Senato) il governo ha tentato di calmare la protesta nata per l'istituzione di alcuni nuovi tributi (plastica e bibite analcoliche) o per l'inasprimento di altri (Irpef sulle auto aziendali in uso promiscuo). Della strategia di ammorbidimento fa parte anche il rinvio dell'entrata in vigore di alcuni tributi. Di fatto, scatteranno nel corso dei prossimi mesi e non da gennaio alcune delle novità più attese o più temute da imprese e cittadini.

La partita più importante è quella sul fisco. Un fondo di 3 miliardi (destinato a crescere dopo il 2020) dovrebbe garantire a partire dal mese di luglio la riduzione del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori dipendenti. Il ministro dell'Economia ha già fatto sapere che il confronto con le parti sociali partirà già dal mese di gennaio. Ma a metà anno dovrà partire anche la discussione sulla più complessiva riforma della tassazione, al di là di quello che si configura come un ampliamento dell'attuale bonus 80 euro. E inevitabilmente il governo dovrà affrontare il nodo delle clausole di salvaguardia: nel 2021 restano in vigore oltre 20 miliardi di aumenti (proprio con questa manovra si è aggiunto oltre un miliardo di accise). L'impegno è togliere tutto, ma a quel punto andranno forse riviste anche le aliquote dell'Iva

