La Lega vuole la sanatoria sulle cassette di sicurezza

IL FISCOROMA Una sanatoria sulle cassette di sicurezza, sulla falsariga delle operazioni di voluntary disclosure sui capitali all'estero attuate con un discreto successo nella scorsa legislatura. La proposta lanciata ieri da Matteo Salvini riprende alcune idee già fatte circolare dalla Lega l'anno scorso, in campagna elettorale e nei mesi successivi. Anzi, in realtà si collega a progetti emersi nel 2016 in concomitanza con le norme sul rientro dei capitali. Il governo di centro-sinistra decise però alla fine di fare marcia indietro di...