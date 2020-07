LA DIFESA

MILANO «Come finirà questa storia? Questo non lo so. Sicuramente io continuerò, l'unica certezza è quella». Attilio Fontana non mostra apparentemente di essere ko dopo la seqenza di attacchi - giudiziari e politici - che gli sono piovuti addosso nelle ultime ore. E dopo una mattinata spesa a dettagliare in Consiglio regionale lombardo i punti della vicenda secondo la sua versione, in serata si fa forza con la solidarietà che gli arriva dal suo capo-partito Matteo Salvini e - forse più significativa - da due colleghi-governatori come il veneto Zaia e il ligure Toti.

Il presidente della Lombardia, contrariamente a Salvini, non vuole però sentire parlare di giustizia ad orologeria: forse non è il momento di andare allo scontro con la Procura, almeno per ora: «Non credo a una giustizia ad orologeria - dice il governatore -; ad orologeria al limite sono stati certi articoli. La giustizia deve svolgere il proprio compito e accertare la verità. Ci mancherebbe altro». Una linea morbida per sostenere quanto spiegato dal suo legale ai magistrati anche in merito al conto in Svizzera: «Mia mamma e mio papà hanno lavorato tutta la vita e quando mamma è morta ho deciso, rispettando le leggi di questo Paese, di utilizzare lo scudo che un governo di centro sinistra aveva deciso di offrire». Nessun cenno all'opportunità politica di avere un conto all'estero, cosa peraltro del tutto legale, ovviamente.

«Non sapevo dell'esistenza di questo contratto dell'azienda di mio cognato - insiste -, ne sono venuto a conoscenza solo il 12 maggio, io ho semplicemente partecipato a questa fase, quella in cui ho chiesto di trasformare la vendita in donazione. Ho chiesto a mio cognato la disponibilità a trasformare il contratto, lui ha detto di si e a quel punto ho deciso di contribuire nella donazione. Ritenevo la fornitura di camici da parte dell'azienda di mio cognato cosa legittima ma nello stesso tempo non bella per cui ho ritenuto di darle un'impronta diversa»

FATTO PERSONALE

Sul fatto che non abbia pubblicizzato i 250 mila euro che su disposizione di Fontana avrebbe dovuto andare a risarcire il cognato per il mancato introito della fornitura di camici, il governatore ha aggiunto: «Una mia eventuale personale donazione è un fatto personale che non intendevo rendere pubblico».

Una difesa, quella ufficiale in aula e quella ufficiosa con i giornalisti - che ha ovviamente convinto il segretario della Lega, Matteo Salvini: «Il povero Fontana è accusato di aver ricevuto l'eredita dalla madre e la sua colpa è che era in Svizzera», è lo stringato commento del leader leghista.

Ma a garantire sull'onestà di Fontana è anche il governatore del Veneto, Luca Zaia: «Io conosco Attilio Fontana, è una persona perbene, e saprà assolutamente dare spiegazione e motivazione, non ho dubbi. È fondamentale sentire dalla sua viva voce la spiegazione di quanto è accaduto. Dopodichè, prendo atto che in Lombardia hanno dato dei camici gratis, questo è un dato oggettivo, la Regione Lombardia non ha pagato un camice».

La pensa allo stesso modo il suo collega ligure Giovanni Toti: «Considero Attilio Fontana una persona perbene. La Regione Lombardia ha sofferto tanto, è stata la Regione più investita dal Covid, ovviamente c'è un doloroso strascico e non credo che serva aumentare le polemiche e i sospetti. Sono certo che saprà chiarire tutto durante l'indagine penale. Per quanto mi riguarda un surplus di polemiche e veleni, in una Regione che così tanto ha sofferto, mi sembra francamente un accanimento inutile e controproducente per tutti».

Da Forza Italia, la capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini assicura che «ha sostenuto, sostiene e continuerà a sostenere Attilio Fontana. Chi prova a fare politica usando la clava del giustizialismo ne uscirà inevitabilmente con le ossa rotte. Il governatore della Lombardia vada avanti, siamo certi della sua integrità ed onestà».

L'AVVERSARIA

Ma non è solo tra gli alleati che Fontana trova una sponda, o quantomeno una presa di distanza dagli attacchi e dalla linea giustizialista a presscindere: la consigliera regionale lombarda di Italia Viva, Patrizia Baffi, considera quello di Fontana in aula «un discorso lungo e dettagliato» e «un approfondimento molto puntuale, con precisazioni, anche sulle vicende che lo coinvolgono direttamente, che avrebbe potuto e dovuto chiarire al Consiglio Regionale da subito». «Da parte mia - annuncia l'esponente renziana - ho deciso di non sottoscrivere la mozione di sfiducia al presidente proposta dal Movimento 5 Stelle, perché ritengo che sia il frutto di una elencazione di fatti ancora sommari e la cui analisi non può essere completa ed esaustiva: una analisi seria e le conseguenti valutazioni politiche su un'emergenza che è tutt'ora in corso, potremo farla solo quando avremo tutti gli elementi utili. Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari».

