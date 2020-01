LO SCENARIO

ROMA Nella maggioranza è scattato l'allarme. In caso di sconfitta del dem Stefano Bonaccini in Emilia, l'Aula del Senato - dove i numeri restano ballerini si trasformerà in un Vietnam. Scatterà il meccanismo del si salvi chi può. Nei giorni scorsi un paio di pentastellati hanno già bussato alle porte di Salvini, ma i leghisti guardano anche al Pd e a Italia viva, alla possibilità che possano essere i dem e i renziani a staccare la spina nella convinzione che l'abbraccio con M5S sia diventato ormai mortale. «Qualcuno dei 5Stelle potrà andare nel misto, ma l'implosione totale non avverrà», osserva in ogni caso un ex ministro leghista. Con la vittoria di Lucia Borgonzoni partirebbe il bombardamento mediatico al premier Giuseppe Conte e, qualora la maggioranza dovesse perdere ancora dei pezzi, verrebbe utilizzata l'arma della mozione di sfiducia al governo.

C'è poi l'incognita del referendum sul taglio dei parlamentari: potrebbe dicono nel centrodestra - stimolare proprio Renzi ad andare a votare, anche se gli stessi promotori della raccolta firme avvertono che la consultazione si terrebbe in ogni caso prima di eventuali elezioni anticipate. «Una volta scavalcato l'ostacolo del referendum i senatori tireranno alla pensione», la convinzione di un big del Carroccio. E' evidente però che un temporale nella maggioranza scaricherebbe i fulmini a palazzo Madama.

LO STRAPPO

Per i grillini il vero nodo è legato al fattore rendicontazioni: nel mirino dei probiviri sono finiti i vari Giarrusso, Ciampolillo e anche altri. La cautela sulle sanzioni è legata proprio al timore di un ulteriore fuggi fuggi che potrebbe mettere a repentaglio l'esecutivo. Ed è proprio il premier che per canali riservati avrebbe rivolto l'invito a chi porterà avanti la transizione M5S a non provocare nuove falle. Nel Pd tuttavia c'è la convinzione che la turbolenza aumenterà: «Nel gruppo M5S del Senato spiega un esponente dem - ormai ci sono dei gruppetti incontrollati. Non si sa chi risponde a chi».

Al momento in ogni caso, al di là del voto Gregoretti, non sono previsti voti delicati. E allora per dirla con le parole di un ministro dem il destino della legislatura dipenderà dalla verifica, «con un accordo il Senato terrà, altrimenti si sfascia tutto lì».

Le prime novità dovrebbero arrivare alla Camera: altri due deputati M5S, uno calabrese e un altro emiliano, lunedì passeranno nel Misto. E c'è l'attivismo di Lorenzo Fioramonti, che prima di formare un gruppo sta lavorando ad un progetto per creare quella che lui chiama «amalgama politico».

Ovvero ad una convergenza con Pd e Leu su alcuni temi, con sguardo alle elezioni future. Presenterà in primis mozioni sull'ambiente. «Un progetto ampio è possibile solo se ci sarà una convergenza forte. Al Misto ci sono persone che pensano ad un progetto, altre che giocano una partita personale», confidava ieri in Transatlantico.

L'ex ministro non rientrerà in M5s, ma non esclude che chi ha strappato nelle scorse settimane possa essere più avanti richiamato alla base. «La verità la sua tesi - è che in M5S stanno emergendo tutte le debolezze, i nodi stanno venendo al pettine. Non c'è una struttura, altro che movimento popolare, comandano in pochi. Ma il governo avrebbe tre anni davanti per rilanciarsi. Al prossimo voto si perde? Meglio allora arrivarci facendo cose coraggiose».

Di sicuro in questa fase Fioramonti si gode il caos M5S, lui sì con i pop corn. «Tutte le contraddizioni che denunciavo stanno uscendo fuori: dalla struttura a Rousseau. Ora i grillini dovranno decidere da quale parte del campo stare, se di qua o di là. Non basterà più definirsi post-ideologici che poi significa, con un modo carino, dirsi ignoranti».

Emilio Pucci

