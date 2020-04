IL RETROSCENA

ROMA «Noi siamo l'unica opposizione». Così Matteo Salvini lancia l'ultima provocazione alla maggioranza ma anche ai suoi stessi alleati. Da ieri sera la Lega occupa l'aula della Camera. «Vogliamo dimostrare che questo governo e questo Parlamento non sono democratici né efficiaci per la ripartenza del paese». «Non c'è stato nulla di incostituzionale nei nostri comportamenti», dirà però questa mattina in Parlamento il presidente del Consiglio Conte. Mentre Fratelli d'Italia è rimasta a dir poco spiazzata, dallo strappo leghista, e a stretto giro fa sapere: la mossa non è stata concordata né può essere condivisa.

Una nube di proteste circonda il Dpcm che darà vita alla fase 2 e anticipa l'informativa che Conte farà in mattinata alla Camera al Senato. Un discorso con il quale il premier puntellerà la sua contro-offensiva su un pilastro: la legittimità della sua strategia. Strategia che trova, in queste ore, la sponda prudente del Quirinale secondo il quale, sottolineano fonti parlamentari, l'emergenza coronavirus non è certo finita anche se bisogna programmare con attenzione la ripartenza. Unità e prudenza, insomma, sono le basi dalle quali Conte non vuole affatto abdicare neppure nella prima metà di maggio.

Di qui la provocazione leghista. «Noi siamo stati i primi - spiega Giorgia Meloni ai suoi - a lavorare per un pieno funzionamento del Parlamento e lo abbiamo fatto da soli. La Lega si muove sempre senza confrontarsi con nessuno». FI ancora più lontana dice no a qualsiasi occupazione e anzi apre ad una collaborazione con il governo e la maggioranza, ma senza sempre - assicurano i forzisti - restando nel campo dell'opposizione.

Se si alza la tensione nell'opposizione, cala invece quella nella maggioranza. Renzi ha cambiato direzione: nessun contatto con palazzo Chigi, né tantomeno con i vertici dem. Ma la consapevolezza è che in una situazione sanitaria nella quale la curva del contagio potrebbe risalire sarebbe stato controproducente alzare eccessivamente i toni. I fedelissimi però sottolineano che lo schema non cambia. Renzi cercherà di portare anche il Pd sulle sue posizioni, sulla necessità di creare un'alternativa al premier e alla maggioranza, magari con l'ingresso di una parte di FI. «Ma ora i numeri non ci sono», osserva un big' di Iv. Nel partito si smentiscono divisioni, ma è un fatto che una parte consistente di Iv non vuole strappi. Del resto il partito di Conte' si sta muovendo per stabilizzare i rosso-gialli a palazzo Madama.

Gli stessi renziani dietro le quinte denunciano il tentativo di una campagna acquisti per trovare dei nuovi responsabili. «Sono pronti a sostituirci», dicono. In realtà l'operazione è un'altra. La tela la sta tessendo il Pd dopo l'appello di Zingaretti alla concordia nazionale. L'obiettivo è costruire un ponte per avvicinare sempre di più FI. E' il Nazareno sulla spinta anche delle massime cariche istituzionali che è tornato alla carica sulla possibilitè di instaurare un clima di collaborazione. Per una ricucitura parlamentare innanzitutto sul dl aprile. Nei prossimi giorni il ministro dell'Economia Gualtieri incontrerà l'opposizione. Il segnale è stato l'ok unanime della Camera allo scostamento del bilancio. Ma se la Lega ormai ha scelto le barricate, FI viaggia sempre di più in un'ottica non sovranista. I pontieri del Pd stanno dialogando con FI per accogliere alcune proposte del partito azzurro e far partire viene spiegato una fase due' anche nel governo.

Berlusconi ha già promesso che non si presterà a fare da stampella ma è pur vero confida un big' forzista che sui provvedimenti «è partito un dialogo». Del resto FI ha detto che non voterà la mozione di sfiducia al ministro dell'Economia. Zingaretti ha cercato di silenziare le polemiche interne, facendo appello al senso di responsabilità in un momento così difficile per il nostro Paese: «Restiamo al fianco di Conte», il ragionamento. «La verità osserva un big' renziano è che il vero leader del Nazareno attualmente è proprio il presidente del Consiglio». Le tensioni tra Pd e Iv restano sullo sfondo, così come le fibrillazioni in M5S, considerato che pure Di Battista ieri ha fatto da scudo al premier. «E' un uomo di Stato», ha tagliato corto, smentendo le ipotesi di un lavorio sotto traccia insieme all'ex pentastellato Paragone per un nuovo movimento anti-europeo'.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

