La Lega mette le firme, il referendum si farà Salvini: urne più vicine

ROMA Il referendum sul taglio dei parlamentari come una clava sulla legislatura, firme che vengono aggiunte o tolte in nome del tatticismo politico. Alla fine, la quota necessaria di senatori è stata raggiunta e le sottoscrizioni sono state depositate in Cassazione: 71 in tutto, sette sopra la soglia di un quinto prevista dalla Costituzione. Nove quelle della Lega, nessuna - ed è l'unico partito - di Fratelli d'Italia, scelta che Giorgia Meloni rivendica con orgoglio: «Noi unico gruppo a non aderire».

A depositarle i tre promotori: Nazario Pagano e Andrea Cangini di Forza Italia e Tommaso Nannicini del Pd che negano di aver messo a rischio la legislatura. A questo punto la Corte ha trenta giorni di tempo per validarle. Il via libera al referendum - che potrebbe essere fissato in una finestra che va da fine aprile a giugno - sospenderebbe dunque l'entrata in vigore della riforma che fa scendere da 945 a 600 il numero degli eletti.

Della coerenza di molti firmatari della prima ora non si può dubitare, ma il balletto di firme last minute ha poco a che fare con la (pur dichiarata) volontà di lasciare l'ultima parola al popolo e molto con la voglia di avvicinare, o al contrario allontanare, nuove elezioni. Il leader del Carroccio lo ammette senza giri di parole: «Abbiamo dato un contributo per avvicinare la data delle urne, perché prima va a casa questo governo di incapaci e meglio è, non per Salvini ma per l'Italia».

Due giorni fa, era stato il ritiro delle firme di quattro responsabili di Forza Italia - vicini a Mara Carfagna - a mettere in discussione il raggiungimento dell'obiettivo. Ieri a sottrarsi sono stati anche due dem, Francesco Verducci e Vincenzo D'Arienzo, secondo i quali le condizioni sono cambiate grazie anche ai primi passi per una nuova legge elettorale. In totale, sono quindici le firme che si sono aggiunte nelle ultime ore consentendo di centrare l'obiettivo: oltre alle nove della Lega, anche cinque di Forza Italia e una di Leu.

Tra i firmatari, ci sono anche due senatori del M5s, Luigi Di Marzio e Gianni Marilotti, mentre alla fine ha deciso di togliere la sua il collega di partito Michele Giarrusso. «L'ho ritirata perché la mia posizione è stata strumentalizzata da alcuni e travisata da altri», ma «rimango dell'idea che dare la parola ai cittadini con un referendum confermativo senza quorum è una scelta in linea con la nostra storia di impegno per la democrazia diretta». Molte sono comunque le sottoscrizioni che arrivano da ex grillini, come De Bonis o De Falco, ma anche Urraro e Grassi, recentemente traslocati in casa leghista. Il grosso delle firme - ben 42 - arriva da Forza Italia, ma ce ne sono anche cinque del Pd e due di Italia viva.

La spinta del Carroccio - che pure ha sempre votato a favore del taglio - è stata dunque fondamentale per ribaltare il risultato. «Quando i cittadini scelgono è sempre una buona notizia», commenta Salvini. Gli ex colleghi di coalizione del M55 lo attaccano sulla sua incoerenza. Per Stefano Buffagni, l'ex ministro dell'Interno è «uscito allo scoperto, vuole salvare le poltrone, questo è per lui il sovranismo che conta».

Il vero scacchiere sul quale si sta giocando questa partita di pura tattica politica è però quello della durata della legislatura. Il referendum manda infatti in stand by una riforma che altrimenti sarebbe entrata in vigore il 12 gennaio. Questo vuol dire che, se nel frattempo ci fosse una crisi tale da portare alle urne, dovrebbe essere votato un Parlamento fatto ancora di 945 eletti. Numeri che giocherebbero senza dubbio a favore di Salvini che avrebbe così posti in gran quantità da offrire ai candidati.

C'è però anche un rischio: in caso di voto anticipato bisognerebbe infatti assumersi l'onere, di fronte all'opinione pubblica, di aver voluto dare nuovamente lo stipendio a un terzo di parlamentari in più nonostante la riforma.

Sarà anche per questo che all'interno della maggioranza non tutti danno per scontato che la situazione precipiterà fino a nuove elezioni. E poi si guarda al Colle, perché - come Salvini sa bene - quando si apre una crisi non si sa come si chiuderà. E c'è chi non esclude che dopo il Conte 2 possa nascere una sorta di governo di scopo, per traghettare il Paese verso il referendum.

Barbara Acquaviti

