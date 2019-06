La Lega incassa la sospensione del Codice per 2 anni, M5S tiene duro sul subappalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITÀROMA Per ora c'è solo l'intesa politica, mentre il testo tecnico arriverà - forse - nella mattinata di oggi. Dunque anche coloro che si confrontano tutti i giorni con le regole degli appalti - come i costruttori dell'Ance - attendono di capire quale potrà essere il nuovo assetto delle regole e che possibilità ci sono di arrivare davvero ad uno sblocco dei cantieri. In base a quanto si può ricostruire dalle dichiarazioni dei due partiti, sembra che la Lega abbia ottenuto - in tre casi su cinque - il via libera alla propria...