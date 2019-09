La Lega: con noi 9 senatori grillini Ma i pentastellati negano: un bluff

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOROMA La bomba viene sganciata non a caso alla vigilia del voto su Rousseau. Contravvenendo alla buona regola per cui certe cose si fanno ma non si dicono, il vice segretario del Carroccio Andrea Crippa, fa sapere di essere stato contatto da «almeno nove senatori» del M5s «disponibili a non votare la fiducia a Palazzo Madama al premier Conte» in cambio di una «candidatura per un seggio con la Lega alle prossime elezioni». Talmente sfacciato da alimentare nei contraenti della nuova maggioranza il sospetto di una mossa fatta più...