La Lega boccia Toninelli e i grillini lo lasciano solo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA All'inizio sembrava la solita giornata. Con il ministro M5S delle Infrastrutture Danilo Toninelli in trincea. Poi però la faccenda ha preso il verso sbagliato. E in serata il grillino si è trovato solo: davanti agli affondi Matteo Salvini (un grande classico) non ha trovato la sponda di Luigi Di Maio. Niente: nemmeno una parola. Di più: per la prima volta Toninelli si è preso anche il fuoco amico di Max Bugani. Il numero 2 di Rousseau, uomo di raccordo a Palazzo Chigi (sta nella segreteria di Di Maio) tra Casaleggio e...