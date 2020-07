ROMA Una riunione a Palazzo Chigi tra i ministri Lamorgese, Guerini, Di Maio, con il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli, per discutere sulla Libia, l'aumento degli sbarchi e il prossimo viaggio della ministra dell'Interno a Tripoli, previsto per domani. L'incontro riveste particolare importanza, perché l'Italia, in cambio di maggiori controlli sulle coste, è pronta a fornire nuovi aiuti al paese africano: motovedette, addestramenti, gli sminatori, e anche denaro, probabilmente destinato a finanziare opere e lavori che potranno coinvolgere le municipalità e le milizie. Tra gli argomenti trattati, il blocco della produzione petrolifera, imposta dal generale Khalifa Haftar. Un argomento che sembra stare molto a cuore al ministro Di Maio che, ieri, ne ha ribadito l'importanza al presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aquila Saleh, in visita a Roma, dove ha incontrato anche il premier Giuseppe Conte e i presidenti di Camera e Senato.

Saleh, in una intervista all'Adnkronos, ha ribadito che l'Italia deve sostenere il cessate il fuoco in Libia. Il presidente di Tobruk ha ribadito poi che «il blocco alle esportazioni di petrolio durerà fino a quando non saranno state soddisfatte le richieste di un'equa distribuzione dei profitti a tutti i libici». Ha però tranquillizzato il nostro paese: «Non consentiremo che gli interessi dell'Eni in Libia siano toccati. È una grande azienda, è un'azienda importante per la Libia».

