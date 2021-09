Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GUIDAROMA Oltre 4 milioni di studenti, dalla scuola materna alle superiori, domani tornerà in classe: a fare da apripista, dopo Bolzano, saranno le classi del Lazio e Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Umbria, provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta. La ripresa in Friuli Venezia Giulia è fissata per il 16. Rientrerà in presenza al 100% come non accadeva dai primi giorni di marzo del 2020. La scuola,...