Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GUERRIGLIAROMA Si sono dati appuntamento sui social per affrontarsi a suon di coltelli e bastoni, nell'ultimo week end di zona rossa. Le botte e poi il video da far circolare sulle piattaforme on line. Ma tra i due gruppi di giovani rivali si sarebbe messo in mezzo Niccolò, 18 enne di Fiumicino che voleva difendere i più piccoli. Ma è stato ferito a colpi di coltello e taglierino. Tre lesioni, due delle quali molto profonde. E un lago...