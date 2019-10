CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GUERRANEW YORK I soldati russi attraversano l'Eufrate ed entrano nella cittadina siriana di Kobane, da dove pattuglieranno la zona nord orientale della Siria, la stessa che fino allo scorso 9 ottobre era vigilata dagli americani. Il passo, che conferma lo stravolgimento degli equilibri nella regione, non ha turbato Donald Trump che invece ieri ha fatto un discorso per compiacersi di se stesso, per aver «contribuito a salvare molte vite, senza versare sangue americano». Soddisfatto del rinnovato cessate-il-fuoco che la Turchia, d'accordo...