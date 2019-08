La guerra giallo-verde si sposta sui social tra meme, fotomontaggi e tormentoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Al mio segnale scatenate l'inferno social. La produzione di meme, slogan, fotomontaggi su Facebook e Twitter ha avuto un'impennata da quando Matteo Salvini ha preso l'icona del governo giallo-verde e l'ha spostata nel cestino. E come per incanto le due macchine da guerra, tutt'altro che gioiose, della propaganda social si sono messe in moto.Sono le più potenti della politica italiana e hanno smesso di viaggiare parallele. Anzi: M5S contro Salvini, Salvini contro M5S. Prima le due corazzate (quella leghista per dire è comunemente...