Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA I due prestiti ponte per complessivi 900 milioni di euro fatti dal governo per tenere in piedi Alitalia nel 2017 sono un «aiuto illegale», e pertanto lo Stato dovrà recuperarli dalla compagnia di bandiera. La doccia fredda, anzi gelata, è piombata su Palazzo Chigi, sul ministero dello Sviluppo e su quello del Tesoro, nella giornata di ieri. In un momento, tra l'altro, delicatissimo nella trattativa tra Ita e i sindacati per il...