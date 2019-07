CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GUERRA CIVILEROMA Continua feroce la battaglia in Libia: le forze del maresciallo Khalifa Haftar hanno centrato con un raid aereo un ospedale da campo a sud di Tripoli. Il bilancio è di 5 medici uccisi e altre 7 persone ferite. Ma l'offensiva dei soldati dell'uomo forte della Cirenaica segna il passo: a oltre 100 giorni dall'inizio dell'offensiva, il 4 aprile scorso, Tripoli resta saldamente in mano ai governativi.Il raid di sabato ha preso di mira un edificio in cui era stato allestito l'ospedale nella zona di Zwaia, oltre 100 chilometri...