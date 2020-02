LA GIORNATA

ROMA Per l'Organizzazione mondiale della Sanità i casi registrati fuori dalla Cina «sono solo la punta dell'iceberg». Ancora, il fatto che in Francia e nel Regno Unito siano stati segnalati casi di infettati che non avevano avuto relazioni con la Cina, fa dire ai vertici dell'Oms: «Il rilevamento di questo piccolo numero di casi potrebbe essere la scintilla che diventa un incendio più grande. Ma per ora, è solo una scintilla». Uno studio cinese, inoltre, ipotizza che il periodo di incubazione del coronavirus 2019-nCoV non sia di 14 ma di 24 giorni, però dallo Spallanzani frenano.

SCENARIO

I numeri: escluso il colosso asiatico, sono stati registrati 319 casi di infettati in 24 nazioni, con un decesso. In Europa (dato di ieri) sono 40, ma secondo l'Oms questi sono solo quelli intercettati e documentati, è possibile che vi sia un numero più alto di infettati nel nostro continente, ma asintomatici o con deboli sintomi. È lo stesso ragionamento che si fa, molto più in grande, con i numeri della Cina, dove si è arrivati a quota 40mila casi ufficiali. Il numero reale potrebbe essere molto più elevato. Attenzione, non perché Pechino nasconda i numeri, ma semplicemente perché con un'epidemia di queste dimensioni è quasi impossibile raggiungere tutti gli infetti, soprattutto quelli asintomatici o con sintomi limitati. Un esempio: il ricercatore emiliano di 29 anni rimpatriato da Wuhan, risultato positivo al test e ricoverato allo Spallanzani, aveva poche linee di febbre (ora è passata). Se non fosse salito su un aereo di Stato con controlli rigorosi e quarantena poiché arrivava dalla zona di Hubei, non è improbabile che all'ospedale non sarebbe neppure finito. Una ricerca pubblicata su The Lancet una settimana fa (quindi quando i dati ufficiali erano molto più bassi) ipotizzava che i contagiati reali potessero già essere almeno 75.000. Ma c'è un altro dato che preoccupa: anche in Europa, in particolare in Francia e nel Regno Unito, si stanno moltiplicando i casi di trasmissione avvenuta nel nostro continente. E tra persone che non hanno viaggiato in Cina. L'esempio più evidente è quello dello chalet in Alta Savoia, dove cinque turisti britannici sono stati contagiati da un altro inglese, che però aveva viaggiato solo a Singapore (dunque non in Cina). Conferma il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Destano preoccupazioni i casi di coronavirus registrati in persone che non sono state in Cina. L'individuazione di un numero limitato di casi negli altri Paesi può indicare una trasmissione più diffusa». Ed è da questo ragionamento che il direttore generale dell'Oms arriva alla frase che ieri ha alimentato i timori: «In sintesi, stiamo vedendo solo la punta dell'iceberg». Anche per questo, il Regno Unito, dove gli infettati sono diventati 8, ieri ha preso una decisione molto forte, che consente al governo di disporre una «quarantena forzata». Il dipartimento della Sanità britannica ha definito il coronavirus «una minaccia seria e imminente per la saluta pubblica». Dei quattro nuovi contagiati in Gran Bretagna, due sono operatori sanitari e a Brighton una clinica è stata temporaneamente chiusa. Ma ciò che Tedros Adhanom Ghebreyesus sottolinea è che il contagio, appunto, è avvenuto all'interno dell'Europa e tra persone senza contatti con la Cina: «Potrebbe essere la scintilla che diventa un incendio più grande. Chiedo a tutti i paesi di utilizzare al meglio il tempo che abbiamo per prevenire questo incendio».

Ieri uno studio cinese ha ipotizzato che il periodo di incubazione del coronavirus non sia di 14 giorni, ma di 24. Chi si trova in quarantena alla Cecchignola o al Celio si è preoccupato: rischia di allungarsi il lasso di tempo di isolamento. Ma per Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, non è così: «Non è detto che la persona sia contagiosa per tutto questo periodo. E occorre verificare bene tutti questi studi che arrivano in cosi poco tempo dalla Cina».

Mauro Evangelisti

