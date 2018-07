La gru della Manciuria viene alla luce a Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA Allenarsi ad afferrare con il becco insetti e invertebrati acquatici non è cosa facile quando si hanno solo due settimane di vita, ma il piccolo di gru della Manciuria venuto al mondo al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) ha due maestri eccezionali. Mamma e papà gru stanno accudendo il loro primo figlio (nella foto) come se avessero alle spalle una lunga esperienza e questo - per una specie minacciata di estinzione secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) - è senz'altro un buon segno di speranza....