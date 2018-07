La Grillo e il vaccino: «A mio figlio lo farò ma si tolga l'obbligo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOROMA L'obbligo dei vaccini resta ma per entrare a scuola quest'anno non servirà un certificato medico. E nei prossimi mesi la legge Lorenzin potrebbe cambiare del tutto. Intanto il ministro della salute, Giulia Grillo, lancia l'anagrafe vaccinale nazionale e assicura: «Vaccinerò mio figlio». La Grillo ieri ha infatti reso pubblica la sua gravidanza: «Tra qualche mese nascerà il mio primo figlio, ovviamente sarà mia premura farlo vaccinare, esattamente come il 96% degli italiani. Non sono una no-vax ma ci sono delle legittime...