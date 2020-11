LA GRATIFICA

MEOLO (VENEZIA) L'impegno nel lavoro in tempi di Covid viene premiato con una gratifica in busta paga. Così i titolari di due aziende di Meolo, i fratelli Augusto e Fabrizio Tosatto, proprietari dello Scatolificio Idealkart e di Ondulati Nord Est, hanno voluto ringraziare i loro 130 dipendenti per il senso civico e morale che hanno dimostrato nell'adeguarsi alle prescrizioni imposte per contrastare la diffusione del virus. «Volevamo ringraziarvi per l'impegno avuto in questi difficili mesi e per quello che continuerete a fare fino alla fine del 2020», hanno scritto i Tosatto nella lettera inviata ai lavoratori, annunciando che ciascuno di loro avrebbe trovato un premio di 500 euro nella retribuzione di ottobre.

LA SORPRESA

È stata una gradita sorpresa per gli addetti delle due aziende, che hanno dovuto affrontare mesi impegnativi per la continua richiesta di adattamento alle nuove disposizioni. Al benessere e alla sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie avevano provveduto anche in precedenza i fratelli Tosatto: l'estate scorsa avevano regalano i test sierologici per il Covid-19 ai lavoratori rientrati dalle vacanze. Adesso il bonus in busta paga. «Abbiamo voluto premiare i nostri dipendenti che sono venuti al lavoro in questo periodo - dice Fabrizio Tosatto -. È giusto farlo per dare un segnale di fiducia alla gente, perché in mezzo a tutte queste brutte notizie sulla pandemia, è importante segnalare che le cose vanno anche bene e che le persone riescono anche a lavorare. Nonostante questo difficile periodo, noi siamo riusciti perfino ad assumere altri 15 dipendenti dopo il lockdown perché è aumentata la produzione e stiamo realizzando più di quanto fatto l'anno scorso».

L'ATTIVITÀ

Le due aziende avevano infatti rallentato la produzione nei mesi di marzo ed aprile, ma poi da maggio l'attività è ripartita alla grande, tanto da dover aumentare a 3 i turni di lavoro. «Stiamo servendo trasversalmente tutti i settori - aggiunge Fabrizio Tosatto - ed in effetti abbiamo molto più lavoro di prima». Il concreto ringraziamento ai collaboratori per il successo delle loro aziende, che garantiscono lavoro a molte famiglie del territorio, è uno dei punti fondamentali su cui si basa la filosofia dei fratelli Tosatto. «È giusto gratificare i dipendenti - conclude l'imprenditore - anche perché sono soldi che loro spenderanno, facendo girare l'economia e acquistando prodotti che magari richiederanno le scatole che noi produciamo».

Emanuela Furlan

