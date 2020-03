LA GRANDE OPERA

VENEZIA Al lavoro per definire la fine del Consorzio Venezia Nuova. E una delle ipotesi allo studio è di lasciare al concessionario unico e ai suoi due amministratori straordinari superstiti solo la conclusione dei lavori per la messa in funzione del Mose, mentre il resto degli interventi di salvaguardia tornerebbe da subito in capo allo Stato. Così, mentre nei cantieri alle bocche di porto si continua a lavorare - proprio oggi e domani sono in programma nuovi test di sollevamento a Chioggia - con tutte le difficoltà legate all'emergenza coronavirus, negli uffici del Provveditorato alle Opere pubbliche del Triveneto, come in quelli del Commissario straordinario per il Mose, si ragiona di scenari futuri e si attendono i risultati della nuova verifica voluta dalla Prefettura di Roma proprio sulle attività del Cvn.

L'ULTIMO ATTO

Un quadro complesso, che la settimana scorsa aveva visto anche le dimissioni da amministratore straordinario del Cvn di Vincenzo Nunziata, nominato a fine anno per affiancare i due amministratori in sella da anni, Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola. Dimissioni per motivi personali, ma in questi pochi mesi erano state tante le divergenze emerse tra i vecchi amministratori e Nunziata. Era stata proprio una sua lettera di metà febbraio a spingere il prefetto di Roma a nominare un collegio di verifica ora al lavoro. L'altro giorno, commentando le sue dimissioni, il provveditore Cinzia Zincone era stata positiva. «Potrebbero essere un passo decisivo verso una rivisitazione della concessione».

Parole che potrebbero essere lette proprio in riferimento ad un alleggerimento dei compiti del Cvn. Già da qualche tempo Provveditorato e Commissario starebbero lavorando a un nuovo atto aggiuntivo per regolare i rapporti con il concessionario. Sarebbe il settimo e ultimo atto che, nelle intenzioni, potrebbe limitare le attività del Consorzio al solo completamento del sistema di dighe mobili entro il 31-12-2021. Attualmente, sulla carta, entro quella data, dovrebbero essere completate anche tutte le altre opere del sistema Mose: Piano Europa, con le compensazioni, dagli interventi all'Arsenale, alla morfologia lagunare, alle altre opere di edilizia alle bocche di porto. Ma se le opere legate alle dighe mobili sono veramente in dirittura d'arrivo, appare poco realistico che il Cvn possa completare anche tutto il resto. Ed ecco che un ultimo atto aggiuntivo potrebbe riportare questi interventi nell'amministrazione diretta del Provveditorato.

LA VERIFICA IN CORSO

Intanto molta attenzione c'è anche per il lavoro degli esperti nominati dal prefetto di Roma. Non propriamente una commissione d'inchiesta, ma un «collegio interistituzionale di monitoraggio e verifica» sugli «aspetti problematici di gestione del Cvn» segnalati da Nunziata, come si legge nel decreto di nomina. Il collegio ha due mesi di tempo per concludere il suo lavoro, che scadranno a metà aprile. Il coronavirus, però, non ha facilitato il loro lavoro. Il decreto prevede una solo proroga, motivata, di altri due mesi, a questo punto molto probabile.

Roberta Brunetti

