LE REAZIONI

ROMA Donald Trump ha ringraziato la Cina per i suoi sforzi e la sua trasparenza nell'affrontare l'emergenza: «Sta lavorando molto duramente per contenere il virus», ha twittato il presidente americano, che in particolare ringrazia personalmente il leader di Pechino Xi Jinping. Ma intanto proprio gli Stati Uniti hanno avviato una complessa operazione per far evacuare a partire da oggi cittadini e diplomatici americani da Wuhan, epicentro dell'epidemia. Nella città cinese, al momento, ci sono circa 1.000 statunitensi e l'ambasciata li sta contattando per organizzare il trasporto aereo che li riporterà direttamente negli Usa: personale medico americano sarà a bordo per trattare i casi sospetti. L'esempio americano potrebbe essere seguito presto da altri Paesi. Tra i governi che stanno pensando a questa eventualità figurano il Regno Unito, la Corea del Sud e la Francia.

GLI EUROPEI

E proprio la Francia sta lavorando per cercare di «circoscrivere» il contagio dopo l'ufficializzazione, nella serata di venerdì, dell'esistenza di tre casi di coronavirus su viaggiatori rientrati di recente dalla Cina, in particolare dalla zona dell'epidemia. I casi, i primi tre verificati in Europa, riguardano un paziente di 48 anni ricoverato a Bordeaux, nel sud-ovest, e altri due a Parigi, tutti e 3 in isolamento in ospedale. I due pazienti di Parigi sono «parenti stretti», hanno precisato le autorità sanitarie: «Bisogna trattare un'epidemia come si tratta un incendio - ha detto la ministra della Salute Agnes Buzyn - bisogna immediatamente individuare la fonte e circoscriverla al più presto possibile».

L'INCUBAZIONE

La Buzyn ha aggiunto che il periodo di incubazione è stato probabilmente «attorno ai 7 giorni, fra due e 12». «Tutte le persone che sono state in contatto stretto con questi pazienti - ha spiegato il ministero - saranno individuate. Riceveranno consegne specifiche per evitare ogni contatto, allo scopo di limitare la propagazione del virus». «Fra le 10 e le 15 persone» sono entrate in contatto con il paziente infettato dal coronavirus cinese e ricoverato a Bordeaux, ha precisato il sindaco della città capoluogo della Gironda, Nicolas Florian, in una conferenza stampa. «Le autorità hanno identificato il suo percorso - ha spiegato il sindaco - cioè chi ha potuto incontrare, e ci sono già persone identificate, che si sono presentate» e che sono state sottoposte a «visita». Sulle condizioni del paziente, Florian ha detto che sono «rassicuranti». Si tratta di un francese di origini cinesi, 48 anni, che lavora nel settore vinicolo e che «per motivi professionali faceva dei viaggi in Cina». Era rientrato il 22, dopo essere passato proprio dall'epicentro dell'epidemia, Wuhan.

I RINFORZI

Intanto ieri a dar man forte agli abitanti di Wuhan è arrivato da Pechino un aereo dell'Università di medicina dell'Esercito popolare carico di 450 tra soldati e medici militari che si sono fatti le ossa combattendo contro la SARS ed Ebola (in Congo). Sono stati smistati in quei nosocomi dove mancano posti letto, per allestire ricoveri da campo, in attesa del nuovo ospedale specializzato da un migliaio di posti letto che dovrebbe essere ultimato a tempo di record il 3 febbraio.

Michelangelo Cocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

