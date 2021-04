Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI OBIETTIVIROMA La promessa è stata fatta già più di una volta: tra qualche mese i cittadini potranno iniziare a verificare se stavolta il governo è in grado di mantenerla. È capitato a molte persone, sia come privati sia in quanto titolari di un'attività economica, di sentirsi chiedere da un'amministrazione pubblica un documento che era già stato fornito in precedenza, magari ad un ufficio diverso. E generalmente per i malcapitati...