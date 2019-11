CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAVENEZIA Venezia è un pugile. Incassa, cade e si rialza a ogni colpo del suo avversario, quella marea che da due settimane avanza e si ritrae senza darle tregua. Ieri l'ennesima acqua alta di questo novembre nero ha toccato i 130 centimetri alle 9.25, dieci in meno rispetto ai 140 previsti nei giorni scorsi grazie anche al vento, che questa volta non ha spinto innalzando ulteriormente il livello. La città combatte e reagisce, ma è stanca. E anche un fenomeno quasi normale come quello di ieri, dopo i 187 centimetri del 12 novembre,...