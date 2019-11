CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAVENEZIA Un disastro, un incubo, in un crescendo di allarmi e paura. L'acqua alta ieri sera a Venezia è arrivata alle 23 a quota 187 sul medio mare, seconda misura dal 1923 a oggi, praticamente da quando sono disponibili i rilevamenti, dietro solo alla aqua granda del 4 novembre 1966, con 194 centimetri. Per dare un punto di riferimento, a San Marco l'acqua copriva la Piazza per ben oltre un metro, sommergendo i cestini dei rifiuti. E il timore era che si arrivasse a 190, quota che mette a rischio l'alimentazione elettrica della...