LA GIORNATAVENEZIA The last call, l'ultima chiamata. Come all'aeroporto, quando il volo è in partenza e i passeggeri ritardatari non si sono ancora presentati all'imbarco. E allora, uno ad uno, chiamati per nome e cognome, vengono invitati a presentarsi. Con i vaccini, per gli ultrasessantenni, in Veneto sarà così: l'ultima chiamata consisterà in una lettera che ciascun cittadino con più di 60 anni che ancora non si è vaccinato - in...