LA GIORNATA

VENEZIA Tempi e costi: è quanto interessa probabilmente ai cittadini, ma risposte certe non ce ne sono. Il tampone fai-da-te che il governatore del Veneto Luca Zaia e il dottor Roberto Rigoli hanno presentato ieri mattina all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera, esiste, funziona, è semplicissimo da usare, consegna il risultato in una manciata di minuti, ma non si sa quando lo si potrà acquistare. Bisogna aspettare Roma. In un mese, ha garantito Rigoli, sarà completata la sperimentazione. Poi toccherà al ministero, attraverso l'Istituto superiore di sanità, validare o meno il test. Ci sono buone premesse perché ciò accada, almeno a sentire le parole del direttore aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra, che ha confermato la possibilità di avere in tempi brevi nelle farmacie i test in auto-somministrazione, ma previsioni sulla tempistica non ce ne sono. Dei costi si sa che saranno contenuti: 3 euro la spesa di produzione. Ma non sono da escludere polemiche, come ha paventato lo stesso Zaia. E infatti, di lì a poco, il professor Andrea Crisanti ha bocciato il tampone in autosomministrazione: «Non è una cosa seria, siamo alla follia più totale».

LA DIMOSTRAZIONE

È stato il governatore Zaia, davanti alle telecamere, a mostrare come funziona il tampone fai-da-te. Il kit si compone di un tampone, tipo stecco per le orecchie ma più lungo; una provetta con il reagente; una saponetta simile a quelle dei test per la gravidanza. Lo stecco va inserito nel naso - e non serve andare troppo in fondo - e va girato per cinque volte in ciascuna narice, quindi va inserito in una provetta con il reagente per poi essere gettato. A questo punto si versano 4 gocce della provetta sulla saponetta e in pochi minuti si ha il risultato: una striscia negativo, due strisce positivo al coronavirus. Presente all'operazione c'era il padre di tamponi rapidi Roberto Rigoli, direttore della microbiologia dell'Ulss di Treviso, coordinatore delle 14 microbiologie venete, vicepresidente dei microbiologi italiani. «Quando lanciammo il test rapido antigenico - ha detto Zaia - fummo considerati dei visionari, e lo stesso potrà accadere con il fai-da-te, ma partiamo con la sperimentazione convinti di poter raggiungere risultati positivi, primo perché con Rigoli ci stiamo ragionando da tempo, secondo perché, come nel caso dei rapidi, si stanno facendo le cose molto bene, con precisione, dedizione, attenzione ai minimi particolari. In tempi non lunghi ognuno potrà farsi il test da solo, con modalità semplicissime, sapere qual è la sua condizione e, in caso di positività rivolgersi al sistema sanitario per essere preso in carico e assistito a dovere». La sperimentazione coinvolgerà le microbiologie di Mestre-Venezia, Vicenza, Padova, Santorso (Vicenza), e Treviso con 1.400 test in doppio confronto con il tradizionale molecolare, verificandone il tasso di corrispondenza dell'esito. Le categorie prescelte sono pazienti testati nei Pronto Soccorso e operatori del sistema sanitario. «Il testing in Veneto durerà circa un mese - ha specificato Rigoli - poi, prima della diffusione nelle farmacie, bisognerà attendere la validazione nazionale». Il Veneto è la prima regione in Italia a lanciare il test fai-da-te. I kit sono fabbricati in Cina e, per alcuni componenti, modificati da un'azienda veneta. «Penso che questo test a domicilio possa dare una svolta su vari fronti - ha detto Rigoli - Innanzitutto aumentiamo la capacità di screenare le persone, e più lo facciamo più mettiamo i confini alla circolazione del virus. Ma pensate a quanto potrebbe essere utili per attività come ristoranti e alberghi».

LO STUDIO

Ieri Rigoli ha presentato anche uno studio che certifica la validità dei tamponi rapidi, quelli per intenderci con lo stecco solo nel naso (e contestati da Crisanti). Su 3.486 soggetti testati ci sono stati 415 positivi e 3.071 negativi. Quanti ne sono stati persi? 2 su 415 e 22 sui 3.071. La percentuale di validità supera quindi il 99%. L'unica avvertenza è che i tamponi rapidi vanno analizzati subito, non si possono mettere in frigo per processarli il giorno dopo.

IL BOLLETTINO

Per quanto riguarda l'applicazione dell'ordinanza anti-assembramenti, Zaia si è detto soddisfatto: «Si sono visti i primi risultati, diciamo al 75-80%». Il conteggio dei nuovi positivi comunque non si ferma: ieri altri 2.013 casi. E le terapie intensive si stanno riempendo: 277 i ricoverati Covid più altri 300 per altre patologie. Si può arrivare a mille posti letti. «Siamo sotto pressione», ha detto il governatore.

Alda Vanzan

