LA GIORNATA

VENEZIA Se l'Italia non fosse già tutta in zona rossa, il Veneto potrebbe restare ancora giallo. È quanto risulta dalla bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. La cabina di regia si è riunita ieri sera per valutare i dati dell'ultima settimana e l'esito, che peraltro non sarà applicato proprio perché ci sono già le restrizioni nazionali volute per le festività natalizie, è che per il Veneto si profila lo scenario di tipo 2. Con un Rt (l'indice di trasmissione di contagio) sceso in una settimana da 1.11 a 1.07, nonostante le preoccupazioni, non si prefigurerebbe un declassamento in zona arancione. Almeno per ora. Il rischio, però, c'è e dipenderà dai dati della prossima settimana.

L'ANALISI

«L'epidemia in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali. Tre regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 e altre 3 hanno un valore che sfiora l'1», recita la bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero per il periodo di riferimento 22-27 dicembre. Le regioni con Rt superiore a 1 sono Basilicata (1.09), Calabria (1.09), Liguria (1.07), Veneto (1.07). La Lombardia ha 1, il Friuli Venezia Giulia 0.96, l'Abruzzo è sceso a 0.65. Calabria, Liguria e Veneto, secondo la cabina di regia, hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2. Questo «desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività».

I DATI

Il bollettino di ieri sera dava in Veneto 251.442 casi positivi totali dall'inizio di pandemia, con un aumento rispetto a martedì sera di 3.849 nuovi contagiati. Capitolo ancora più dolente, i morti: 120 in più nell'arco di ventiquattr'ore, per un totale di 6.487 decessi. E poi i ricoverati: tre in più in rianimazione per un totale di 398, 30 in meno invece nei reparti non gravi, dove adesso si trovano 3.039 pazienti. Se ci si riferisce al bollettino diffuso alla mattina, balza agli occhi il fatto che in Veneto le persone attualmente positive sono ancora 90mila, ma per quanto riguarda gli ospedali i dimessi sono saliti complessivamente a 10.639. E con l'indice di contagio come la mettiamo? Sta calando, ha detto Zaia: «Stiamo osservando da qualche giorno una diminuzione di incidenza dei positivi».

Per quanto riguarda i tamponi molecolari, in tutto dall'inizio della pandemia in Veneto ne sono stati fatti 3.276.810, di cui 17.849 nelle ultime ventiquattr'ore. Test rapidi antigenici: in tutto 1.827.032, di cui 34.569 l'altroieri. «Tra tamponi e test rapidi nella giornata di martedì sono stati fatti 52.418 esami. I nuovi casi positivi sono stati 2.986. Significa - ha detto il governatore - che l'incidenza dei contagi sul numero di tamponi è del 5,70%, quando la media nazionale si aggira sul 12%». Giusto per fare un confronto, la Lombardia ieri ha fatto 23.878 tamponi molecolari e ha trovato 1.673 nuovi positivi, con una incidenza del 7%. Il Veneto è sempre in attesa della circolare ministeriale che dovrebbe chiarire quale tipo di test vada preso in considerazione tra i dati relativi ai 21 parametri che determinano le zone colorate di appartenenza. «Esiste già una bozza di testo - ha confermato Zaia - che è all'esame in queste ore delle Regioni».

Altri dati da considerare in Veneto: allo stato i sintomatici a domicilio sono 1.777, mentre il totale dei positivi in quarantena sono 58.114: le persone che sono a casa con febbre e tosse sono dunque il 3,05% di tutti quelli che sono in isolamento.

Ma come si spiega il calo della virulenza del Covid? «Non so se sia dovuto alle restrizioni o al fatto che il virus circoli di meno - ha detto Zaia - ma i nostri grafici confermano un andamento diventato piatto». E ai sottosegretari del Pd che l'hanno invitato a prendere provvedimenti per limitare il contagio, Zaia ha ricordato che l'algoritmo con i 21 paramenti che serve per classificare le Regioni è stato deciso dai tecnici a Roma, «non l'hanno fatto quelli del circolo della scopa». Dopodiché, ha aggiunto, il 7 gennaio, «dopo venti giorni di restrizioni», si valuteranno i dati. «Cosa mi aspetto per il Veneto? Non lo so - ha detto Zaia - so però che un elemento fondamentale per passare in fascia arancione è il superamento dell'Rt oltre 1.25». Quanto alle restrizioni regionali, il governatore ha ricordato che «le Regioni non sono remunerate, non hanno i ristori». E ai sottosegretari del Pd Variati, Baretta e Martella che in una conferenza stampa hanno elencato i contributi fatti arrivare in Veneto, Zaia ha rilanciato: «Girerei la domanda alla comunità veneta: sono tutti contenti, pieni di schei?».

Alda Vanzan

