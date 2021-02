LA GIORNATA

VENEZIA Se in Cina vaccinano da mesi e se in Ungheria stanno usando il vaccino russo Sputnik, perché in Europa e in Italia non si può fare altrettanto? I vaccini cinesi e russi alle nostre latitudini non sono ritenuti validi? «A quanto ci risulta il linguaggio degli scienziati è comune, quindi, quando questi vaccini saranno autorizzati qui da noi troveranno porte aperte». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia (Lega), che anche ieri è tornato a chiedere di non respingere i farmaci che si stanno usando all'estero. «La Cina - ha detto - ha vaccinato non solo la Cina, ma anche gli Emirati Arabi, parte dell'Africa e dell'America del Sud. C'è una business unit di produzione cinese in Marocco. Lo Sputnik è utilizzato».

LA CARENZA

È come un anno fa, quando non si trovavano mascherine e guanti. Adesso si va a caccia del vaccino e si aspetta la chiamata. Il Veneto ha confermato che completerà la vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa con le dosi in arrivo di Pfizer e Moderna. Ma, quanto ad AstraZeneca, al momento c'è il vuoto: «Stiamo aspettando che dal livello nazionale ci vengano indicate le priorità», ha detto l'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin. Ma se AstraZeneca sarà consegnato da metà mese, cioè tra una settimana, come ci si organizzerà? Chi sarà chiamato per primo? Dove saranno fatte le iniezioni? «Non c'è ancora il calendario», ha detto l'assessore, sottolineando che si è in attesa di conoscere l'accordo nazionale con i medici di medicina generale. Le bozze dell'accordo parlano di un compenso di 10 euro a vaccino se l'inoculazione viene fatta in studio e di 28 euro se la somministrazione avviene a casa. «Non ne sappiamo niente», ha detto il governatore Luca Zaia.

LE FORNITURE

Una certezza riguarda invece le forniture di Pfizer e Moderna, i vaccini che hanno bisogno di un richiamo tassativamente dopo 21 giorni, anche se ora il termine, come ha riferito il governatore Zaia, sembra ammorbidirsi. Quanto alla distribuzione, ora si procederà per numero di anziani residenti in regione: «Con il governo - ha detto Zaia - abbiamo stabilito che il vaccino Pfizer e quello Moderna verranno distribuiti in percentuale sul numero degli ultra 80enni di ogni regione. La fornitura è di 13,5 milioni di dosi nel primo quadrimestre. Invece, Astrazeneca andrà in percentuale alla popolazione complessiva di ogni regione. Sono convinto che per questo vaccino deve essere chiarito il target, se under 55 o fino ai 65 anni, si tratta di un numero di cittadini non indifferente, che pesa sulla sanità pubblica».

LE CURE

Poi c'è il capitolo degli anticorpi monoclonali, autorizzati in via emergenziale. «La sanità del Veneto utilizzerà questo strumento», ha detto il governatore Zaia. Che ha spiegato: «È un'opportunità di cura nelle Rsa, nei Pronto soccorso, ma ovviamente decideranno i medici, non è uno juke box». Zaia a tal riguardo ha ringraziato Giorgio Palù, il presidente dell'Aifa, l'Agenzia del farmaci: «Ringrazio il professor Palù che si è prodigato su questo, come Aifa e come scienziato. Oggi sappiamo che nelle prime 72 ore il monoclonale fa miracoli. La spesa per la somministrazione è di un migliaio di euro, non voglio fare solo una questione di soldi, ma rispetto all'ospedalizzazione è molto meno».

I DATI

E intanto continua il picco verticale della curva dei contagi e dei ricoveri in Veneto. «Abbiamo una curva dell'infezione atipica, che sta crollando. Ma spero che i veneti non la prendano come un liberi tutti», ha detto Zaia sottolineando che l'Rt ora è 0.65 (una settimana fa era 0.61) e che l'incidenza su 100 mila abitanti è scesa a 113, mentre dieci giorni fa era 400. Nelle ultime 24 ore 702 nuovi casi di contagio, 44 decessi, 53 posti letto che si sono liberati in ospedale nelle aree non gravi, solo un ricovero in più in terapia intensiva. «Ci piacerebbe che qualcuno desse una lettura di questo andamento straordinario della curva in Veneto - ha detto Zaia - di certo ci abbiamo messo impegno in un contact tracing forte, nei tamponi e negli isolamenti. E qui è arrivata una mutazione che qualche segno ha lasciato: abbiamo avuto terapie intensive sui livelli di marzo, ma il doppio di pazienti in ospedale».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

