LA GIORNATA

VENEZIA Rosso. Come un anno fa, quando si era in pieno lockdown, il Veneto torna a convivere con i divieti, le restrizioni, le limitazioni imposte dalla pandemia. Da lunedì 15 marzo, e per due settimane, quindi fino alla Settimana Santa, in Veneto, come peraltro in quasi tutta Italia, non si potrà uscire di casa se non per comprovate necessità. Le botteghe saranno chiuse. I bar e i ristoranti funzioneranno solo per asporto. Per uscire, per qualsiasi motivo, ci vorrà l'autocertificazione. E tutte le scuole chiuderanno i cancelli: didattica solo a distanza. Passeggiate e attività motoria consentite, ma solo vicino all'abitazione. Effetti del contagio. Pur non avendo (ancora) problemi sul fronte ospedaliero - l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva in Veneto è del 14% contro il limite di 30 e nelle aree mediche si è al 17% contro la soglia del 40 - la Regione di Luca Zaia sconta l'alto numero di contagi. Nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 2.569 casi positivi. Il virus c'è, con tutte le sue varianti. E infetta. In Veneto e non solo: sono 12 le Regioni che ieri, dopo l'analisi dei numeri da parte della cabina di regia si sono trovate rosse, tra cui il Friuli Venezia Giulia. Ma per la settimana di Pasqua, dal 3 al 5 aprile, tutta l'Italia sarà color vermiglio.

I CONTAGI

Tutta colpa dell'Rt, l'indice di trasmissione del virus, schizzato a 1.28, quando la soglia per diventare rossi è 1.25. E quindi colpa sicuramente delle varianti che si sono rivelate più contagiose, ma anche di quanti non hanno rispettato le regole del distanziamento sociale e delle mascherine. Se l'Rt fosse stato basso, solo alcune zone del Veneto avrebbero rischiato il passaggio in zona rossa, quelle dove l'incidenza stabilita dal primo Dpcm di Mario Draghi fissa il limite di 250 contagi ogni 100mila abitanti. Ai 6 distretti dove già è stata disposta la chiusura delle scuole della seconda media in su (Alta Padovana che però ieri era già scesa sotto la soglia, Padova Terme Colli, Asolo, Veneto Orientale, Alto Vicentino, Belluno), non se ne sono aggiunti altri, tanto che il Veneto ha una incidenza di 194,4 ogni 100mila abitanti. Ma anche i distretti, ormai non contano più. Conta l'Rt che in Veneto, appunto, è troppo alto: una media di 1.28 con il dato più basso a 1.26 e il dato più alto a 1.32. Giusto per restare al bollettino, ieri altri 17 morti e 33 ricoveri di cui 10 in terapia intensiva.

LE RICHIESTE

Nella riunione di ieri mattina con il governo, il presidente del Veneto Luca Zaia ha chiesto aiuti immediati per le famiglie: «Ho chiesto che il governo introduca in automatico i congedi parentali e il bonus baby sitter». E poi aiuti alle aziende: «Abbiamo chiesto che ci siano gli aiuti per le imprese, che siano concreti e visibili da subito, sulla base del fatturato. I cittadini sono stremati da un anno di pandemia e restrizioni, tante aziende che hanno chiuso non hanno più riaperto, per questo ho chiesto anche che ai cittadini e alle imprese sia data una prospettiva precisa sul futuro». Zaia ha chiesto anche di fissare un numero minimo di tamponi in base alla popolazione, altrimenti chi ne fa pochi potrebbe restare sempre senza divieti.

E a proposito di aiuti, l'appello del presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin: «Dopo un anno di pandemia e oltre 100mila morti ci sono delle responsabilità, non spetta a noi dire quali, ma non possono essere sottaciute. Adesso pretendiamo i vaccini e gli indennizzi: i primi per cominciare a ripartire, i secondi per sopravvivere. Li chiediamo immediatamente, non calcolati sui codici Ateco ma sul fatturato perduto».

Richieste di aiuto arrivano anche alla Regione: i consiglieri veneti di Forza Italia, Elisa Venturini e Alberto Bozza, hanno chiesto all'assessore Roberto Marcato di prevedere contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive, comprese quelle senza partita Iva e indipendentemente dal codice Ateco.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA