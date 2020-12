LA GIORNATA

VENEZIA Quasi duecento morti in Veneto in un giorno? I decessi effettivamente ci sono stati, ma non nelle ultime ventiquattr'ore. «Sembra un numero da record ma molte vittime sono state caricate nel sistema a distanza di giorni», ha precisato l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin per chiarire un dato che potrebbe essere letto come «pesante». Il raffronto tra il bollettino di ieri mattina con quello del giorno precedente dava un saldo di 191 morti in più. La sera, confrontando i report delle ore 17, l'aumento è stato di 180 vittime. Comunque tante. «È un dato complessivo che tiene conto di situazioni legate ai passaggi per l'inserimento dei dati nel sistema di raccolta dati sull'emergenza Covid», ha detto l'assessore. Ma è o non è uno dei più alti tassi di mortalità d'Italia? «Non è così», ha detto il direttore generale della Sanità della Regione del Veneto, Luciano Flor.

IL CONFRONTO

Il tema dei morti in Veneto da (o con) coronavirus sta tenendo banco da giorni assieme all'alto numero dei contagi. Chi, come il Pd, rimprovera il governatore Luca Zaia di non aver fatto abbastanza per limitare la diffusione del virus beandosi della classificazione nelle settimane passate in zona gialla, rimarca infatti che tutte le spiegazioni sul numero dei tamponi crollano di fronte al numero dei decessi. Che in Veneto hanno superato la soglia dei seimila. A ieri sera i deceduti erano 6.367 a fronte di 247.593 casi totali (+2.806), 3.069 ricoveri in area non critica (+17) e 395 pazienti in rianimazione (-7). «I dati della mortalità non possono essere quelli di una giornata, l'altro ieri tanto per fare un esempio i deceduti sono stati 27, adesso ne abbiamo 191 - ha detto Flor -. I dati vanno valutati sulla popolazione e sul numero di malati». Ma è vero che il Veneto ha il più alto tasso di mortalità? «No. E non lo dico io, lo dice il ministero della Salute. Posto che al Nord c'è un indice di mortalità maggiore rispetto al resto d'Italia, il dato veneto è allineato a quello delle altre regioni, anzi, ha una media più bassa».

Gli ultimi dati disponibili, pubblicati sul sito del ministero, sono quelli relativi a lunedì 28 dicembre. Il rapporto tra morti sul totale dei casi positivi è 2,6% in Veneto (6.107 decessi, 234.434 contagi totali), 5,2% in Lombardia (24.909 - 472.528), 4,5% in Emilia-Romagna (7.524 - 167.077), 4% in Piemonte (7.804 - 194.575). «Quindi non si può montare uno scandalo neanche sui morti», ha detto Flor. E con i contagi come la mettiamo?

I TAMPONI

Una delle obiezioni (ri)poste ieri in conferenza stampa all'Unità di crisi della Protezione civile è che la Regione Veneto fornisce ogni giorno il dato cumulativo dei tamponi molecolari (3.258.961) e dei test rapidi antigenici (1.792.463), ma non dice quanti positivi vengono quotidianamente trovati con i primi e con i secondi. Non solo: il dato natalizio del contagi al 36% contestato dal Dipartimento Prevenzione della Regione era su base quotidiana, mentre il dato forbito dalla Regione dell'8% era su base mensile. La risposta di Flor è stata che il dato fornito dalla Regione è relativo ai tamponi effettuati, non i refertati che si conoscono 24-36 ore dopo: «Facciamo tra i 18mila e i 24mila tamponi al giorno, l'esito si conosce dopo uno, due giorni. E facciamo circa 35mila test antigenici rapidi al giorno i cui referti positivi vanno verificati con tampone molecolare. Ma a spanne - ha aggiunto Flor - si può fare questo calcolo: oggi abbiamo avuto 2.655 nuovi casi che derivano tutti da una refertazione di tampone molecolare; se facciamo in media 20mila tamponi al giorno, basta una divisione: il rapporto è il 13 per cento. Quindi, chiedo: chi ha detto che la percentuale di contagio è il 36 per cento? In ogni caso, il dato più attendibile è quello mensile».

Non è mancata una frecciata al professor Andrea Crisanti, che in tivù l'altro giorno è tornato a contestare al Veneto l'utilizzo dei test rapidi: «Da mesi siamo abituati a sentire in televisione esperti che dicono tutto e il contrario di tutto, immagino che abbiano scritto delle relazioni e messo nero su bianco le loro tesi a disposizione di tutti. Quanto ai tamponi molecolari, 20mila al giorno sono il nostro tetto massimo per reagenti e personale, posto peraltro che molti sono sprecati per convalidare i test rapidi positivi. E siamo gli unici a sapere quanti sono». E la contestazioni dei test rapidi? «L'alternativa ai test rapidi è il nulla».

I RICHIAMI

E se l'arrivo dei primi vaccini è stato rallentato dal maltempo, già oggi si dovrebbe recuperare. «In Veneto arriveranno 38mila vaccini a settimana - ha detto Flor - I richiami partiranno dal 18 gennaio. La quota che ci spetta è di 180mila vaccini, briciole per una Regione come il Veneto, che ci daranno la certezza di poter arrivare a fine gennaio».

Alda Vanzan

