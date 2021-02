LA GIORNATA

VENEZIA Primo fine settimana in fascia gialla e in Veneto è stato subito assalto alle città. Gli appelli alla cautela e al distanziamento, rilanciati pressoché quotidianamente dal governatore Luca Zaia e dalle autorità sanitarie, non sono stati raccolti da tutti, a giudicare dalle immagini scattate ieri nelle principali piazze. Dai campi di Venezia gremiti di ragazzi, ai plateatici di Treviso affollati di avventori, passando per le vie dello struscio a Padova e il senso unico pedonale a Verona, la voglia di normalità (con qualche eccesso di imprudenza) ha rischiato di prevalere sul rispetto delle regole sanitarie e del buon senso.

A VENEZIA

Non solo i saldi: anche il Carnevale è stato un motivo di richiamo, soprattutto a Venezia. Pieni all'inverosimile nel pomeriggio i consueti luoghi di ritrovo dei giovani, come i locali attorno al Ponte di Rialto e in Fondamenta della Misericordia. Malumore per l'assenza di controlli da parte delle forze dell'ordine, che invece si sono viste in piazza Ferretto a Mestre, a sua volta tornata teatro della movida così com'è successo in altre località della provincia quali ad esempio Mirano.

A PADOVA

Come in un qualsiasi pomeriggio dell'epoca pre-Covid, il cuore di Padova era stracolmo di gente, da piazza dei Signori a Prato della Valle. Mentre in mattinata la situazione è risultata più gestibile, a partire dalle 14 e fino verso le 19.30 l'afflusso è stato addirittura superiore alle aspettative. Non a caso già all'ora di pranzo la circonvallazione era congestionata di auto. e alle 15.30 a Città Giardino è scattata la corsa al parcheggio, tanto che nell'area a ridosso della Ztl gli spiazzi di sosta hanno registrato il tutto esaurito. Evidentemente in giro non c'erano solo residenti, ma anche gente del circondario. Diego Bonavina, assessore comunale alla Sicurezza, si è così rivolto idealmente a Zaia: «Mi auguro che per il prossimo fine settimana venga adottato un provvedimento su base regionale e che vengano chiusi i confini comunali».

A TREVISO

Migliaia di persone si sono riversate nei centri della Marca Trevigiana: Conegliano, Castelfranco, Montebelluna e naturalmente Treviso, soprattutto in piazza dei Signori, Calmaggiore, piazza Trentin e porta San Tomaso, in particolare finché i bar sono rimasti aperti. Più gente in strada, che nei negozi, il che ha fatto storcere il naso a più di qualche commerciante, osservando gli assembramenti incontrollati fuori dalle botteghe. Non sono mancate alcune sanzioni: due 16enni sono stati sorpresi a bere alcolici in strada (e ora rischia anche il bar che glieli ha venduti), mentre un 17enne è stato trovato senza mascherina direttamente dal comandante dei vigii urbani Andrea Gallo. Nel bilancio tirato via Facebook in serata, però, il sindaco Mario Conte ha lasciato intendere di averne viste di peggio a dicembre: «È arrivata tanta gente. C'è stato un grande dispiegamento di forze fra Polizia Locale e Protezione Civile ma non si sono verificati assembramenti statici. Inoltre, in base ai rilievi effettuati con le telecamere di videosorveglianza, non è sopraggiunta la necessità di chiudere strade come era avvenuto prima di Natale. In ogni caso, l'atteggiamento generale è stato di grande responsabilità. Bene così! Come ho già ribadito, ogni giorno è un banco di prova e anche domenica lo sarà». Staremo dunque a vedere oggi.

A VERONA

Invece a Verona è stato già necessario attuare le misure di restrizione al traffico già sperimentate nei mesi scorsi dal primo cittadino Federico Sboarina. Nel pomeriggio l'affollamento ha reso necessaria l'introduzione del senso unico pedonale lungo via Mazzini, la strada dello shopping da piazza Bra fino in piazza Erbe, dove l'accesso è stato regolato dalle pattuglie della Polizia locale.

