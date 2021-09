Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAVENEZIA Ore 14.30: «Tutti davanti la stazione». Ore 15: «Tutti dentro la stazione». Ore 15.50: «Entrate dentro, tanto c'è ancora tempo per aggregarsi più gente fino a stasera». Ore 16.32: «Le proteste alle stazioni continuano fino a sera!». Ore 16.40: «Verso sera si uniranno altre persone che non sono potute venire. Resistere». Ore 16.57: «Se tutti arrivano ma poi dopo 30 secondi se ne vanno perché non vedono altri,...