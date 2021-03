LA GIORNATA

VENEZIA Non solo l'Alta Padovana e i Comuni termali dei Colli Euganei. Non solo il Veneto orientale. E non solo Asolo. Adesso in Veneto c'è un quinto distretto che ha avuto il superamento dei 250 contagi ogni 100mila abitanti e che, per questo, vedrà la chiusura delle scuole. Si tratta del distretto di Belluno che, con 301 casi su 119.911 abitanti, ieri ha raggiunto un tasso di positività di 251,02. Conseguenza: da venerdì, un giorno dopo gli altri distretti, scuole chiuse e didattica a distanza per seconde e terze medie e per tutte le superiori. E a rischiare nei prossimi giorni, come si vede nella tabella pubblicata in questa pagina, sono l'Alto Vicentino e Rovigo, tant'è che il presidente della Regione, Luca Zaia, ieri ha firmato una ordinanza con cui disciplina la chiusura delle scuole.

Come già anticipato, saranno i Sisp (Servizi di igiene) a comunicare il superamento del limite dei contagi fissato dal Dpcm. Resta confermata la suddivisione del territorio regionale negli ambiti corrispondenti ai distretti sanitari rispetto agli ambiti provinciali, considerato che la popolazione dei distretti è vicina per eccesso, nella maggior parte dei casi, e in misura minore, per difetto, al numero di 100.000 abitanti. La dad sarà a partire dalla seconda media, ma i Sisp potranno individuare anche classi di ordine e grado inferiori da sottoporre a didattica a distanza in considerazione al livello e all'evoluzione del contagio. La chiusura delle scuole sarà automatica, ma non immediata: sarà garantito un preavviso di 48 ore. Quando durerà la dad? L'ordinanza dice che la durata della sospensione della didattica in presenza non potrà essere inferiore a 14 giorni.

Se il governatore Luca Zaia ha garantito che non sono all'orizzonte misure restrittive da aggiungere a quella della fascia arancione in cui è precipitata l'intera regione, a preoccupare è l'orientamento del Cts nazionale: il Comitato tecnico scientifico ha chiesto all'esecutivo di rafforzare le misure anti-contagio alla luce delle varianti e della crescente pressione sugli ospedali, proponendo l'automatismo nella collocazione in zona rossa per le Regioni o per i territori in cui l'incidenza dell'epidemia superi i 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Se così fosse, nei cinque distretti veneti dove già da giovedì/venerdì scatterà la dad per gli studenti, verrebbero anche chiuse tutte le attività economiche, con l'unica eccezione di supermercati e farmacie. «Non ho visto il parere del Cts - ha detto il governatore Zaia - In ogni caso dovrebbe esserci un confronto con le Regioni».

In Veneto, intanto, tutti i dati sono in aumento: ieri altri 1.526 contagi (dato che a metà giornata era salito sopra i 1.600 contando le 24 ore precedenti), altri 15 decessi per un totale da inizio pandemia di 10.018 vittime, 25 nuovi ricoveri nelle aree non critiche e 4 nelle terapie intensive. A ieri sera erano 1.319 i letti occupati da malati Covid più i 162 nelle rianimazioni. Una situazione che, ha confermato Zaia, genera grande preoccupazione: «In prospettiva non ci possiamo permettere di riempire gli ospedali, non ce la faremmo a curare tutti. C'è un incremento più che proporzionale di giorno in giorno. Stiamo affrontando una nuova infezione partendo da una base di 1.456 pazienti (diventati poi in serata 1.481, ndr) in ospedale. All'inizio di ottobre eravamo a zero. Se dovessimo avere un'onda d'urto come quella di novembre e dicembre, vorrebbe dire che si va a 5.000 pazienti. Sarebbe insostenibile».

Non manca la polemica. «Tu sai cos'è il Picco di Zaia» è il titolo del dibattito organizzato dal Coordinamento veneto per la salute pubblica in programma stasera via Zoom con Maurizio Manno e Salvatore Lihard del Covesap, l'imprenditrice ex senatrice Laura Puppato, l'epidemiologo Roberto Buzzetti e il virologo Andrea Crisanti. Il tema è quello del picco di contagi e decessi in Veneto a partire da ottobre, in controtendenza con il resto d'Italia: «Un'anomalia veneta che si sarebbe potuta evitare», tanto che ci sono stati due esposti: uno dello stesso Covesap a fine dicembre in tutte le Procure eccetto quella di Belluno in cui si sostiene che la Regione aveva gonfiato il numero dei posti letto in terapia intensiva per garantirsi la fascia gialla e contestata l'uso dei tamponi rapidi; l'altro firmato il 12 gennaio da dieci cittadini, tra cui Puppato, con un centinaio di atti allegati, in cui si descrive la tragedia veneta: «Due mesi tondi - dice l'ex parlamentare - di incapacità o mancanza di volontà di ascolto di accorati appelli interni agli ospedali e di focus su focolai sottaciuti o non valutati, che hanno portato a numeri talmente alti da costringere Zaia tardivamente, solo il 19 dicembre, dopo aver sempre smentito l'allarme, a scegliere la via di una parzialissima restrizione generale». Nessun commento da parte di Zaia: «Non ho visto l'esposto».

