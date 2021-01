LA GIORNATA

VENEZIA Nella calza della Befana non ci saranno regali uguali per tutti i ragazzi italiani: alcuni domani torneranno in classe, altri si alterneranno tra Dad, la didattica a distanza, e lezione in presenza, altri resteranno a casa per un altro mese. E a nulla è servito il monito del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina: «Se si hanno contagi altissimi posso anche capire - ha detto ieri sera a Rai News 24 - ma allora se si chiude la scuola si deve chiudere tutto il resto, anzi la scuola dovrebbe essere l'ultima a chiudere». Le Regioni, però, sono andate in ordine sparso.

LA MAPPA

Una mappa variegata: domani, 7 gennaio, riapriranno in presenza, per il 75% degli alunni, le scuole superiori in Trentino Alto Adige. Nel Lazio, in Toscana e in Emilia Romagna le scuole superiori ripartiranno al 50% della presenza l'11 gennaio, rispettando così le indicazioni del governo. Una situazione che però rischia di evolversi, a seconda dei dati sui contagi, in un ulteriore rinvio al 18 gennaio. Data questa già individuata dal Piemonte. Nelle Marche la didattica a distanza proseguirà al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, fino al 31 gennaio. Il Veneto ha confermato il ritorno in classe per gli studenti delle superiori dal 1° febbraio (a meno che, ha precisato il governatore Luca Zaia, la situazione sanitaria tra un mese non precipiti). Idem il Friuli Venezia Giulia: fino a fine mese solo Dad.

LE CONFERME

«Confermo le scelte sulla scuola - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Ribadisco che non è una decisione politica, le indicazioni scientifiche ci dicono che bisogna chiudere. Penso che a quasi 200mila tra ragazzi e insegnanti delle scuole superiori chiediamo un sacrificio, ma è per il bene della collettività. I ragazzi non hanno colpe né sono il capro espiatorio, ma bisogna evitare qualunque aggregazione. Non far andare a scuola i ragazzi è un fallimento, la scuola è il nostro futuro e pensiamo che non dovrebbe essere appesa al wifi, ma la situazione è pesante». Il vero tema - ha aggiunto Zaia - è l'aula: «Lasciare in un ambiente confinato 10-15 persone per cinque ore è veicolo di contagio».

Un plauso a Zaia per la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio è arrivato dal leader della Lega Matteo Salvini: «Fa bene, se non ha garanzie sulla salute per gli studenti e gli insegnanti».

In Friuli Venezia Giulia il governatore Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza che sarà in vigore dal 7 al 31 gennaio in base alla quale l'attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado sarà svolta in Dad, didattica a distanza. La decisione delle Regioni di posticipare la riapertura delle scuole superiori a dopo il 31 gennaio, ha detto Fedriga, «anche all'interno dell'organizzazione scolastica, ha un senso limpido e chiaro: si finisce il quadrimestre in Dad e ci auguriamo che se la situazione pandemica non sarà drammatica, con il nuovo quadrimestre le lezioni si possano riprendere in presenza». Fedriga ha detto che la decisione di riaprire le scuole secondarie di secondo grado a febbraio è una decisione «che vuole dare un po' di chiarezza. Dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri di ieri e dopo diversi annunci che la scuola sarebbe partita il 7 gennaio, mi sembra che lo stesso Governo, uscito pubblicamente ieri contro le decisioni di Fvg, Veneto e Marche, in realtà abbia fatto un passo indietro».

L'INCONTRO

Ieri, intanto, si è svolto un incontro tra Cgil, Cisl, Uil del Veneto e l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin. La richiesta avanzata dai sindacati è di un protocollo che preveda un osservatorio regionale sulla sanità, con cadenza almeno mensile, e la definizione di tavoli di confronto specifici su singole aree tematiche. In una nota unitaria i sindacati hanno espresso preoccupazione sul persistere di una grave situazione emergenziale per la dimensione dei contagi, che sta crescendo anche nei luoghi di lavoro, dei ricoveri complessivi e in terapia intensiva, e dei decessi. «Un'evoluzione che va arrestata - hanno detto - perché altrimenti c'è il rischio che le strutture sanitarie, già fortemente sotto stress, non riescano più a gestire tempestivamente tutti i ricoveri e a garantire almeno tutti gli interventi e le prestazioni urgenti e che nelle Rsa la situazione peggiori ulteriormente».

