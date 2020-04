LA GIORNATA

VENEZIA Matteo chiede la riapertura delle chiese per la messa di Pasqua, Luca ricorda che storicamente i grandi contagi si sono verificati proprio durante le celebrazioni religiose. Matteo e Luca non sono due novelli evangelisti, ma due colleghi di partito, il primo - Matteo Salvini - segretario della Lega, il secondo - Luca Zaia - governatore del Veneto. Uno fa il politico, l'altro l'amministratore e va da sé che gli approcci cambino: «Non intervengo su queste cose - ha detto Zaia rispondendo ai giornalisti - So che molti cattolici chiedono la riapertura o la possibilità di celebrare la Pasqua, elemento fondante della religiosità. Non è irrilevante. Ma, oggettivamente, ricordo che anche noi avevamo chiesto al patriarca di Venezia la possibilità di rispettare il droplet anche più ampio, con i posti segnati per mantenere le distanze all'interno delle chiese, e l'Istituto Superiore di Sanità disse subito assolutamente no». Insomma, così come ieri non c'è stata la celebrazione delle Palme (e quanta gente si è lamentata per non aver trovato i ramoscelli di ulivo benedetto), così anche domenica prossima la messa della Pasqua sarà possibile solo in tv o via social. «Se vogliamo uscire di casa, dobbiamo restare in casa», ha ribadito Zaia ricordando che il picco non è stato ancora raggiunto: «Certo abbiamo passato un picco, ma non so dire se ce ne potrà essere un altro, e perché ciò non avvenga, bisogna che i veneti restino a casa».

Il tema che interessa alla gente è la riapertura, la ripartenza, ma il presidente del Veneto anche ieri ha ribadito che «questa decisione dovrà essere suffragata dalla comunità scientifica». L'auspicio di Zaia, in ogni caso, è «che il governo decida in anticipo su cosa succederà dopo il 13 aprile».

Nel frattempo si resta a casa o, per uscire, ci si protegge. E sul capitolo mascherine, il presidente della Regione ha lanciato un appello al Governo perché tolga la possibilità di sequestrare merce non diretta agli ospedali. Esempio: se un supermercato si rifornisce di mascherine, c'è il rischio che gli vengano sequestrate. «Ma la gente ha bisogno di poterle comprare e peraltro a prezzi ragionevoli», ha detto Zaia. Anche perché l'emergenza, in fatto di dispositivi di protezione individuale, pare essere finita. «Il Veneto, attraverso l'Azienda Zero, ha acquistato già 24 milioni e 700 milioni di mascherine di protezione, e ne sta consegnando alle Ulss 239 mila al giorno», ha detto Zaia. Il dettaglio degli acquisti della Regione Veneto aggiornati al 4 aprile: 13.350.000 mascherine chirurgiche, 7.650.000 mascherine FPP2, 3.700.000 mascherine FPP3, 63.700 occhiali protettivi, 257.700 visiere protettive, 110.500 camici, 975.000 sovracamici, 229.150 tute protettive, 183.850 calzari, 585.500 guanti, 435.200 flaconi da mezzo litro di gel igienizzante e 125mila flaconi da un litro. E a proposito di mascherine, il Veneto non è intenzionato a seguire la Lombardia che ha obbligato a proteggersi sempre, non solo per andare a fare la spesa: «Non ho nulla da ridire su quello che ha fatto il governatore Attilio Fontana. La Lombardia - ha detto Zaia - ha anche un contagio molto più importante del nostro, e ha fatto la scelta anche partendo da questo aspetto. Noi abbiamo avuto un approccio più graduale, con mascherine nei supermercati; ci siamo fermati ai luoghi pubblici dove si va a fare la spesa, anche perché c'era difficoltà nel reperire le mascherine. Giustamente la gente si chiede: ma servono o non servono? La risposta potrebbe essere: volete buttarvi nel fuoco? dall'altra parte c'è il virus. O ci si vuol tutelare oppure no. L'indicazione generale è proteggersi».

E il governatore ha annunciato una circolare per consentire alle mamme di andare a fare la spesa col pargolo se non possono lasciarlo a casa da solo e lo stesso dicasi per figli o badanti di anziani non autosufficienti: «È una sconfitta dover firmare una circolare del genere, dovrebbe bastare il buon senso».

Il presidente del Veneto si è poi detto favorevole alla decisione del sottosegretario Andrea Martella di istituire una task force contro le fake news, le notizie false che rischiano di indebolire il contenimento del contagio. «Il Governo ha fatto bene - ha detto Zaia - Ma farei di più, una bella revisione del codice penale. Sono per la severità assoluta: la rete è una cosa importante, ma sta rischiando di diventare una cloaca, con fake news che, diffondendo informazioni sbagliate, creano angoscia e procurati allarmi».

