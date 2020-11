LA GIORNATA

VENEZIA Lotta al coronavirus, dalla mezzanotte nelle tre Regioni gialle Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna entrerà in vigore una ordinanza con lo scopo di evitare gli assembramenti e quindi il rischio di incrementare i contagi. Sarà una ordinanza-fotocopia, praticamente identica in tutte e tre le Regioni quella che sarà firmata oggi dai governatori Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Stefano Bonaccini (che è anche presidente della Conferenza delle Rehgioni). Due leghisti e un dem, tutti e tre decisi a muoversi assieme.

Una delle novità è la marcia indietro sugli spostamenti tra Comuni nei fine settimana: non ci sarà nessun divieto, ci si potrà spostare liberamente dentro e fuori la propria provincia. Invece, le restrizioni riguarderanno i bar dove maggiormente si creano assembramenti e il rischio di infettarsi è alto proprio perché, per bere e mangiucchiare, ci si toglie la mascherina: l'orientamento è di imporre le consumazioni al tavolo sin dal primo pomeriggio, niente più capannelli di ragazzi col bicchiere in mano davanti ai locali. O seduti o niente. E poi la chiusura dei parchi commerciali e delle strutture di vendita di medie dimensioni, forse anche delle strade dello shopping. Mentre toccherà ai sindaci e ai prefetti intervenire se si verificheranno assembramenti in particolari zone delle città e dei paesi: le multe che tanti invocavano nelle settimane passate contro la movida adesso sono in arrivo.

IL DIBATTITO

Uno dei nodi che hanno tenuto banco sull'asse Bologna-Venezia-Trieste ha riguardato i pubblici esercizi. L'idea era di limitare l'orario di apertura dei bar, qualcuno addirittura aveva pensato di disporre la chiusura nel fine settimana, oppure di vietare le consumazioni all'esterno, nei cosiddetti dehors. Il problema che si è posto è stato economico: siamo sicuri che il barista potrà accedere ai ristori previsti da Roma per aver obbedito a una ordinanza regionale? Il tema dei ristori è stato oggetto di confronto e di analisi, dopodiché è passata la mediazione: bar, paninoteche, pubblici esercizi resteranno aperti, ma a partire dalle ore 15 le consumazioni saranno possibili solo al tavolo. Addio allo spritz in piedi.

I PARCHI COMMERCIALI

Il Dpcm di Giuseppe Conte li aveva salvati probabilmente per sbaglio, adesso l'ordinanza dei tre governatori farà abbassare le saracinesche: nei giorni di sabato e domenica resteranno chiusi i parchi commerciali come gli outlet di Noventa di Piave in Veneto, Palmanova in Friuli, Fidenza in Emilia e pare anche strutture commerciali di medie dimensioni come l'Ikea di Padova e di Villesse. E le botteghe nei centri storici? C'è una mezza idea di chiuderle nella sola giornata di domenica - basti pensare alla ressa che si è verificata a Verona - ma una decisione definitiva ancora non è stata presa.

GLI SPOSTAMENTI

In Veneto Zaia aveva concordato ancora martedì pomeriggio con i sindaci dei sette capoluoghi il divieto di spostarsi da un Comune all'altro (ma in era ballo anche un'ipotesi più estensiva che riguardava i territori provinciali) nel fine settimana. In Emilia-Romagna ieri tale divieto non risultava sul tavolo, in Friuli era escluso: «Nessun limite agli spostamenti», ha detto Fedriga. Alla fine l'ipotesi è rientrata.

LA MOVIDA

Altro divieto che sembrava dovesse entrare nell'ordinanza riguardava le zone di maggiore attrazione, come le piazze nei centri storici, le spiagge, addirittura le strade dello shopping. Per un po' si è pensato di vietarne l'accesso, facendole diventare delle micro zone rosse. Poi, invece, si sarebbe optato per la raccomandazione: cari cittadini evitate le resse. Anche perché saranno i sindaci d'intesa con i prefetti eventualmente a intervenire.

L'ATTESA

Serviranno le ordinanze dei tre governatori per mantenere Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna nella fascia gialla? Probabilmente sì, perché con le nuove restrizioni anti-assembramento è come se si passasse in una fascia un po' meno gialla e un po' più arancione. Ma alla fine a parlare saranno i numeri dei contagi e dei ricoveri, prima che il sistema sanitario collassi.

Alda Vanzan

