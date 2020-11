LA GIORNATA

VENEZIA La prima volta cominciò il 21 febbraio e quella stessa notte il Veneto, con il povero Adriano Trevisan di Vo', consegnò all'Italia il primo morto di coronavirus. Trentasette giorni dopo, il 29 marzo, la regione raggiunse il picco dell'epidemia: c'erano più di 20mila persone in quarantena, oltre 1.600 ricoverati, 360 pazienti intubati in terapia intensiva. Adesso non siamo minimamente a quei livelli, ma, come all'inizio della pandemia, questa seconda fase sta crescendo. E i modelli matematici portano a prevedere per metà mese il picco dell'epidemia. «Verosimilmente - ha detto ieri il governatore del Veneto, Luca Zaia - potremmo avere il picco a metà novembre, avendo come inizio della curva i primi di ottobre, a metà di un periodo ipotetico di 90 giorni. Speriamo sia così». Poco più di una settimana fa la previsione era che l'apice si sarebbe raggiunto a fine mese. Ora l'anticipo di dieci, quindici giorni. «Sono solo previsioni, con poca base scientifica - ha puntualizzato Zaia - Ma dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che tutte queste pandemie hanno un esordio, una fase di crescita, il picco e poi la fase di decrescita».

I NUMERI

Il dato certo è che la curva sta crescendo. E, soprattutto, si stanno riempiendo i cosiddetti reparti non gravi, come medicina e malattie infettive. È l'altra differenza rispetto alla prima fase, quando si temeva che i posti letti in rianimazione non bastassero. Nelle ultime ventiquattr'ore sono stati occupati solo 5 posti letto in più in terapia intensiva, portando il totale a 143, meno della metà di marzo. Ma nei cosiddetti reparti non gravi ieri si sono dovute ricoverare quasi cento persone: dalle 962 di domenica a 1.055. Ad impennarsi - al momento - non è dunque la curva delle terapie intensive né dei decessi (2 nell'ultima giornata, il totale è di 2.444 vittime dall'inizio della pandemia), ma dei ricoveri meno gravi che rischiano però di mandare in sofferenza l'intera rete ospedaliera.

LE MISURE

Zaia ha poi ribadito la sua contrarietà a nuovi lockdown, ma ha evitato di pronunciarsi sulle possibili misure governative. «In questo momento non intravvediamo soluzioni con lockdown stile marzo, non ci sono i presupposti. Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni, ma non per le attività produttive». Chi deve decidere? «Sul fronte delle zone rosse ci sono due linee di pensiero: chi dice che il governo debba fare misure di minima e le restrizioni maggiori siano a carico delle regioni e chi dice che deve essere il governo a prendere le misure importanti a livello nazionale. Ma è pur vero che nelle varie regioni ci sono condizioni diverse da area ad area e così tra regioni e regioni. Anche in Veneto oggi è difficile rilevare una zona più rossa di un'altra a parte, ovviamente, quella centrale più densamente popolata. L'idea comunque è che vi sia un provvedimento nazionale concertato con le Regioni. E, sia chiaro, non è una rinuncia all'autonomia». Tranne che sul lockdown, che comunque non è all'ordine del giorno, Zaia ha evitato di prendere posizione sulle misure ipotizzate nelle ultime ore, a partire dal coprifuoco: «Non abbiamo ancora avuto una proposta ufficiale, è stato un incontro interlocutorio».

Quattro indicazioni, però, Zaia le ha date. La prima è un giudizio sul Dpcm del premier Giuseppe Conte sulla chiusura serale dei ristoranti: «Non è servito a nulla, lo dimostrano i dati. Si sono chiusi i ristoranti dove le regole erano rispettate e si sono spostate le persone in situazioni fai da te, senza alcuna regola». La seconda è che bisogna intervenire per evitare gli assembramenti, ma non ha detto in che modo. La terza, riguarda gli anziani: chiuderli in casa dopo una certa ora? «Vanno messi in sicurezza, ma non basta dare tre colpi di chiave alla porta d'ingresso. Siccome per gli over 70 il tasso di ospedalizzazione è importante, si deve pensare di garantire questa fascia. A livello internazionale si ipotizzano orari della spesa al supermercato solo per quella fascia d'età. Ma va anche tenuto conto che ci sono over 70 che continuano a lavorare». Infine, la scuola: se la didattica sarà a distanza anche per i più piccoli, «i genitori dovranno godere di congedi parentali o aiuti per la baby sitter».

Alda Vanzan

