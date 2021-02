LA GIORNATA

VENEZIA La domenica di sole e la festa di San Valentino hanno attirato i veneti nel centro delle città e nelle gite fuori porta con il tutto esaurito a Venezia dove si stimano siano arrivate 25mila persone. Code al ritorno dal mare e dalla montagna come se l'emergenza Covid fosse già alle spalle. Peggio è andata in altre città, da Roma - dove è stata chiusa la fontana di Trevi per evitare assembramenti - a Napoli, col lungomare preso d'assalto, alla Liguria, regione in zona arancione che ha visto i ristoranti di Ventimiglia affollati di turisti anche francesi.

I veneti (e forse qualche turista straniero) non hanno voluto rinunciare al Carnevale al tempo del Covid. Treni pieni per Venezia, parcheggi esauriti in piazzale Roma e folla in alcune calli. Poche le maschere e dappertutto controlli delle forze dell'ordine che comunque non hanno fatto multe né dovuto intervenire per assembramenti. Piazza San Marco ieri era gremita di persone, tante che non se ne vedevano così da agosto. Il tutto nel rispetto delle norme anti Covid. Al massimo i poliziotti hanno ricordato di tenere la mascherina ben sistemata sul viso e di rimanere seduti a finire le proprie consumazioni. Ma in serata è stato assalto ai bus e ai tram in piazzale Roma.

Domenica in tono minore a Mestre. Quasi desertico il perimetro del centro che sabato tracimava di persone con le forze dell'ordine comunque a fare buona guardia per evitare l'asporto. «Oggi è perfetto per la salute, meno per l'economia: non si prende un euro», il commento di un ristoratore.

Zona gialla e sole splendente, Jesolo ha vissuto il primo assalto di turisti dell'anno. Migliaia le persone che ieri si sono riversate sul litorale. Fin da metà mattina sulle strade il traffico è stato piuttosto sostenuto. Uguale, in serata, lo scenario un uscita con la rotonda Picchi completamente bloccata. A raggiungere la città pendolari e proprietari di seconde case. A farsi vedere anche i primi ospiti stranieri, soprattutto austriaci e tedeschi. «La città si è riempita come in una domenica pre covid commenta il sindaco Valerio Zoggia . A questo punto però dovrebbero essere rivisti gli orari di chiusura dei locali: alle 18 è troppo presto, serve la riapertura serale». Tantissimi turisti anche a Cavallino-Treporti, soprattutto a Lio Piccolo, e anche a Sottomarina. Il bel tempo ha richiamato sui Colli Euganei e nelle vie di Padova migliaia di persone. Una folla disciplinata che, nella quasi totalità, ha evitato gli assembramenti seguendo i percorsi pedonali a senso unico con i vigili agli ingressi pronti a deviare le persone, parecchie ancora ignare del provvedimento. Niente multe ma in centro auto parcheggiate in ogni spazio libero e code per trovarli.

PASSO D'UOMO

Traffico sostenuto fin dalle prime ore del mattino verso la montagna. A Longarone i primi rallentamenti in direzione Cadore e Cortina già alle 9.30. Pochi minuti dopo la situazione era già così complicata che sul passo Staulanza, nello Zoldano, le auto parcheggiate sul versante di Pesclu costringevano gli altri automobilisti a procedere a senso unico alternato. Qualche difficoltà anche tra San Vito e Acquabona per chi era diretto a Cortina con i filtraggi per i Mondiali di sci. Non è andata meglio in Agordino. Poche ore dopo la situazione si è ribaltata e a metà pomeriggio venivano già segnalate le code in discesa. Alle 21 il traffico era ancora sostenuto in Cadore tanto che anche chi ha provato tracciati alternativi si è trovato in coda.

A Treviso è stato un successo il San Valentino nei locali: tutti i ristoranti pieni e una spesa media del 30% in più rispetto allo scorso week-end. Mentre nei centri urbani non si sono verificati pericolosi assembramenti.

