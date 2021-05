Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAVENEZIA La campagna di vaccinazione in Veneto tocca quota 2 milioni. Tante sono le dosi che le aziende sanitarie sono arrivate a somministrare in queste ore: venerdì sera il conto della Regione era approdato a 1.972.944 e ieri pomeriggio l'aggiornamento della struttura commissariale ha raggiunto 1.988.702, per cui l'arrotondamento è stato inevitabile. Finora sono invece 479.282 le iniezioni totalizzate in Friuli Venezia Giulia,...