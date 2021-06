Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAVENEZIA In Veneto è il giorno del liberi tutti: dai 12 ai 39 anni, da oggi chiunque potrà prenotare il vaccino anti Covid. Ovviamente potranno farlo anche i più vecchi, dai quarant'anni in su, ma non avranno più corsie preferenziali perché il portale dalla mezzanotte è stato aperto a tutta la popolazione, tra l'altro con 700mila posti a disposizione della fascia 12-39 anni per somministrazioni dal 24 giugno al 4 agosto. Chi,...