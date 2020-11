LA GIORNATA

VENEZIA In Veneto ci sono segnali incoraggianti, come il segno negativo dei ricoveri: ieri mattina ci sono stati più pazienti dimessi rispetto a quelli entrati in ospedale. Ma ci sono anche dati agghiaccianti, come i 100 morti in ventiquattr'ore registrati nel bollettino di ieri mattina. Dunque, come si leggono dati così contraddittori? Si può dire che stiamo uscendo dall'emergenza o ci siamo ancora dentro? Il governatore Luca Zaia è stato cauto: «Non so se abbiamo raggiunto l'apice di questa seconda fase di pandemia previsto per metà novembre, ma alcuni indicatori, pur timidissimi, ci sono anche a livello nazionale. È però troppo presto per dire che il peggio sia passato, il vero apporto lo possono dare i cittadini rispettando le indicazioni: mascherina, igienizzazione delle mani, niente assembramenti». Quello che ripetono anche i tre assessori della giunta regionale risultati positivi al coronavirus: dopo la vicepresidente Elisa De Berti, anche Federico Caner e Francesco Calzavara sono contagiati.

I numeri del bollettino hanno due letture perché due sono i bollettini: uno delle 8, uno delle 17. Il report del mattino ieri ha dato 2.967 decessi, 100 in più nell'arco di ventiquattr'ore. Il bollettino serale è salito a 2.983 morti, con 64 vittime in più rispetto a lunedì. Quella dei decessi, ha detto Zaia, «è l'ultima voce ad abbassarsi». Quasi l'88% delle vittime ha più di 70 anni, ma ci sono stati anche morti più giovani, quarantenni (1,3%) e cinquanta/sessantenni (4%).

Il dato dei ricoveri: ieri mattina risultava un saldo negativo, poi con il bollettino delle 17 si è arrivati a 2.166 ricoverati nei reparti non gravi (+74) e a 287 in terapia intensiva (+10). A questi vanno aggiunti i pazienti non Covid: circa 300 nelle rianimazioni, altri 8.000 negli altri reparti. «La pressione sugli ospedali c'è - ha detto Zaia - ed è per questo che abbiamo chiesto ai direttori generali delle Ulss di cercare altri posti letto». Situazione preoccupante? «La situazione è sotto controllo, non siamo nel caos grazie a tutti quelli che lavorano nella sanità e anche alla Regione che organizza il lavoro. In ogni caso, non c'è da far festa per ora: quella la faremo quando il Covid non ci sarà più per davvero».

Bisognerà vedere se il Cts, il Comitato tecnico scientifico che venerdì riesaminerà i dati delle Regioni, darà lo stesso giudizio e manterrà il Veneto in fascia gialla. C'è il rischio che venga declassato ad arancione come il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna o peggio ancora rosso come la Lombardia? Zaia ha detto che in ballo non ci sono i colori, ma il confronto con il Governo, come peraltro chiesto ieri dalla Conferenza delle Regioni convocata su richiesta del Friuli con il governatore Massimiliano Fedriga. «E serve un tagliando per i parametri», ha detto. L'idea è di accorparli e semplificarli, scendendo magari da 21 ad appena 5.

E mentre si continua a tenere distinti i numeri dei tamponi molecolari (ieri in Veneto ne sono stati eseguiti 18.539) da quelli dei tamponi rapidi (30.059), Zaia ha fatto presente che il test fai-da-te presentato l'altro giorno «non è ancora commercializzabile, deve essere prima autorizzato dall'autorità sanitaria». Però risulta che alcune farmacie lo vendano: possibile? «Io dico di non comprarli, meglio, ognuno faccia quello che crede, ma la validazione ancora non c'è».

Quanto ai positivi, tra i 2.994 nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattr'ore va inserito anche l'assessore regionale al Bilancio Francesco Calzavara: «L'ho preso anch'io!!», ha annunciato su Facebook, raccontando di aver avuto qualche linea di febbre e un leggero mal di testa. Con Calzavara salgono così a 3 (su 9) gli assessori della giunta Zaia positivi al coronavirus: oltre alla vicepresidente Elisa De Berti, anche l'assessore al Turismo Federico Caner, a casa da martedì: «Mercoledì il tampone era negativo, venerdì positivo. Non sono stato malissimo, ma ho perso l'olfatto». In consiglio regionale si sono negativizzati Giuseppe Pan, Joe Formaggio e Sonia Brescanin, risulta positivo il padovano Giulio Centenaro mentre Elisa Cavinato è in quarantena per un contatto con un caso di Covid-19.

