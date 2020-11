LA GIORNATA

VENEZIA Il Veneto resta giallo, ma i veneti ci resteranno imprigionati dentro per almeno due settimane. Non potranno andare nella rossa Lombardia, e si sapeva, così come nell'autoproclamato vermiglio Alto Adige. Tra le Regioni confinanti porte aperte solo in Trentino. Perché la novità è che Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna - che peraltro con il Veneto avevano fatto squadra aumentando le prescrizioni con un'ordinanza-fotocopia che entrerà in vigore oggi nel tentativo di dribblare il declassamento - sono diventate arancioni, da domani gli abitanti non potranno oltrepassare i confini dei rispettivi Comuni e ci saranno attività produttive, come i bar e i ristoranti, che dovranno abbassare le saracinesche.

Il verdetto degli esperti della cabina di regia colora una nuova Italia. Adesso ci sono 7 aree classificate come zona rossa, con le new entry di Campania e Toscana che vanno ad aggiungersi a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta. Ci sono 9 regioni zona arancione, con Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche che raggiungeranno Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. A restare zona gialla sono appena 5 regioni su 20: Veneto, Lazio, Molise, Sardegna e provincia autonoma di Trento.

L'ANALISI

Nel Monitoraggio Fase 2 relativo al periodo dal 2 all'8 novembre, elaborato dalla cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, si legge che l'epidemia in Italia pur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una lieve riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente, effetto forse dei provvedimenti nazionali. Tutte le Regioni sono comunque classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane. Tra le criticità, l'impossibilità di tenere traccia di tutte le catene di trasmissione nonché un rapido aumento del carico sui servizi assistenziali con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri sia in area critica che non critica. Si conferma - recita il report - che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari.

LE DIFFERENZE

Cos'è che ha salvato il Veneto e penalizzato il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna? Intanto c'è una differenza dell'indice di contagiosità, l'Rt: Emilia-Romagna 1,4, Fvg 1,42, Veneto 1,26. Poi i posti letto. Nelle ultime ventiquattr'ore il Veneto ha registrato 71 ricoveri in reparti non gravi, ma anche 104 dimissioni, con un saldo dunque positivo. In Emilia-Romagna è successo l'opposto: ieri 70 pazienti ricoverati, dunque come il Veneto, ma appena 35 dimissioni: «Significa che abbiamo 35 posti letto occupati in più», ha commentato il professor Pierluigi Viale, direttore del reparto Malattie infettive del policlinico Sant'Orsola di Bologna. Che non si è stupito del declassamento della Regione, anzi: «C'è una crescita lenta, lineare, dell'occupazione dei posti letto. Il nostro pur eccellente sistema sanitario non può reggere in eterno questo tipo urto, dunque ben venga che ci abbiano messo in zona arancione. Che non deve essere vissuto come una sconfitta, ma come una presa di coscienza. E se migliorerà i nostri comportamenti, ben venga la zona arancione».

Analogo discorso per il Friuli Venezia Giulia che ha registrato 157 posti letto occupati in più in otto giorni. Per non parlare dell'incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati. Il Veneto, invece, è riuscito a restare giallo: «Non abbiamo vinto nulla, la battaglia contro il Covid-19 continua - ha commentato il governatore Luca Zaia -. Questa nuova collocazione in zona gialla, che pur conferma l'abbassamento importante dell'indice Rt e la situazione in generale non può peraltro far dimenticare a tutti che abbiamo una pressione importante sugli ospedali, con più di 2.200 malati di Covid ricoverati, dei quali circa 230 in terapia intensiva. A maggior ragione, rispetto a questa classificazione, dobbiamo avere ancora più motivazioni nel rispettare la nuova ordinanza e nell'evitare assembramenti nella piazze, nelle città, nei viali, nelle aree turistiche in questo fine settimana».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA