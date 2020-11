LA GIORNATA

VENEZIA Il Veneto è rimasto in fascia gialla, ma in Veneto si continua a morire. Più che a marzo, più che ad aprile. Il record di morti di coronavirus da quando è scoppiata la pandemia si è avuto ieri: 62 decessi in ventiquattr'ore, di cui più della metà in ospedale e il resto nelle case di riposo, il totale delle vittime salito in tutto a 2.829. I positivi sono quasi 100mila positivi (nel bollettino di ieri sera, con un incremento di 3.759 casi, il totale era 99.044), mentre tra ricoverati (+22 nei reparti non gravi e +19 in terapia intensiva) e dimissioni (105) il saldo è positivo. Il sistema sanitario regge, ma il virus continua a circolare. E ad uccidere.

Il governatore Luca Zaia non nasconde la preoccupazione, nonostante il Veneto sia l'unica grande regione del Nord ad aver mantenuto la classificazione in fascia gialla, mentre Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna che pure avevano adottato la stessa ordinanza sono diventate arancioni. «Sì, sono preoccupato - ha detto Zaia - perché non vorrei che qualcuno abbassasse la guardia durante questo fine settimana. Mi appello soprattutto ai ragazzi: evitate gli assembramenti. E dico ai furbetti che organizzano eventi a mezzogiorno: servono solo a prendere il Covid». Anche perché, come si è visto, i numeri crescono. Sulla gravità della situazione, Zaia ha fatto l'esempio dell'automobile: se si è in macchina con una persona positiva, neanche la mascherina è sufficiente: «È l'effetto aerosol».

LA POLEMICA

A detta di Zaia il mantenimento del Veneto in fascia gialla è stato possibile grazie alla «tenuta del sistema sanitario». «L'Rt, l'indice di trasmissione del virus che era a 1,57, si è abbassato a 1.29. L'ospedalizzazione è sotto controllo. Abbiamo una percentuale al 20% dei ricoveri nelle terapie intensive e, particolare non indifferente, abbiamo puntato molto sulle terapie domiciliari, tanto che sono arrivati i primi 10mila dei 100mila saturimetri che abbiamo acquistato. Infine, con il cambio del sistema operativo, abbiamo anche risolto la questione della trasmissione dei dati che nelle precedenti settimane aveva subìto dei ritardi». Merito dunque del personale sanitario («Abbiamo professionisti eccezionali»), ma, ha sottolineato il governatore, anche della macchina organizzativa che sta dietro: «Vi ricordo che questa Regione in piena estate si è preoccupata di portare avanti i test rapidi, ha comprato i respiratori per le terapie intensive, pianificato il lavoro».

In Friuli Venezia Giulia, però, la polemica monta: «Non invochiamo certo manine invisibili, né entriamo nel merito di valutazioni tecniche propedeutiche a decisioni governative, ma è quantomeno insolito che di tre regioni che sino a qualche giorno fa avevano dati simili, tanto da adottare un'ordinanza congiunta, due siano state retrocesse in zona arancione, mentre il Veneto è rimasto in zona gialla», ha detto il senatore di Forza Italia, Franco Dal Mas. «Non sono convinto che i colleghi di Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia abbiano situazioni diroccate. È vero che l'algoritmo è impietoso», ha detto al riguardo Zaia.

IL RECORD

A proposito di tamponi, ieri per il Veneto è stato «il giorno dei record» con ben 53.289 test in appena ventiquattr'ore, di cui 18.404 molecolari e 34.885 rapidi. «Il più alto numero fino ad oggi», ha detto il governatore che, dopo aver ringraziato per l'apporto fornito dai medici di base grazie all'accordo con la Regione, ha annunciato che Palazzo Balbi distribuirà 100mila tamponi «a richiesta ai medici di medicina generale con l'impegno di rivedere l'accordo» sulla retribuzione. Altro capitolo: i tamponi fai-da-te. «Tra lunedì e martedì ne arriveranno 5.000 - ha detto Zaia - Noi ci stiamo già lavorando a Treviso, bisognerà fare la sperimentazione e la validazione. Qualora avessimo questa possibilità, con una spesa di qualche euro cambierebbe anche il piano di sanità pubblica. Il professor Ranieri Guerra dell'Oms ha detto di aver visto i primi test dei tamponi fai-da-te e che verranno distribuiti in farmacia: quando lo dicevamo noi ci davano degli sprovveduti, adesso che lo dice lo dice l'Oms qualcuno ci prende sul serio».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA