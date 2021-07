Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAVENEZIA Il ministro dell'economia Daniele Franco; ma anche il governatore di BankItalia Ignazio Visco, la presidente della Bce, Christine Lagarde e il commissario europeo per l'economia, l'ex premier Paolo Gentiloni. Poi l'attesa per la giornata di oggi e i 1.500 manifestanti che - numeri della questura di Venezia - si riuniranno alle Zattere per protestare contro il vertice dell'economia all'Arsenale. Ma anche, in serata, la cena...