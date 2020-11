LA GIORNATA

VENEZIA Giallo-rossi come la Roma. E pure il Lecce. Non è una maglia calcistica, ma l'atteggiamento che dovranno seguire gli abitanti del Veneto, perché nella classificazione anti-Covid la regione è rimasta sì nella fascia meno grave, la gialla appunto, ma dovranno comportarsi come se fossero in quella peggiore, la rossa. Il Veneto, infatti, è attenzionato. «Il Veneto resta giallo, bisogna lavorare come se fosse rosso», ha detto il governatore Luca Zaia. E sotto osservazione è anche il Friuli Venezia Giulia, che resta arancione ma rischia di diventare rosso.

L'ANALISI

Le indicazioni scaturite dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute, nonostante l'indice di contagiosità (Rt) sia passato in una settimana dall'1,4 all'1,18, confermano come l'epidemia sia ancora a livelli critici in tutta Italia ed imponga di mantenere, ed in alcuni casi rafforzare, le restrizioni già in atto. Ecco allora che l'Abruzzo - che va ad aggiungersi a Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano - è stato declassato in fascia rossa, anche se in realtà di fatto lo era già in virtù di una ordinanza regionale, mentre Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise sono sotto osservazione. Veneto e Molise restano sì in fascia gialla e il Friuli arancione, ma devono adottare ulteriori misure per contenere la crescita del virus nei propri territori ed evitare di mandare in sofferenza le strutture ospedaliere. Tutte e tre hanno infatti oltre il 50% di probabilità di superare le soglie critiche di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva nei prossimi 30 giorni se si mantiene invariata la trasmissibilità del virus. Per questo, ha detto l'Istituto superiore di sanità, «si raccomanda alle autorità sanitarie di valutare la possibile adozione di ulteriori misure di mitigazione».

«Non dobbiamo cantare vittoria, bisogna mantenere con forza le misure adottate», ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro.

«Non abbiamo vinto nulla e non è il caso di festeggiare - ha ribadito Zaia - anche perché abbiamo a oggi 3.057 morti e 2.500 ricoverati, dei quali quasi 300 in terapia intensiva. Il virus esiste e non è una fantasia, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Dal punto di vista comportamentale dobbiamo guardare a questo giallo come fosse un rosso fuoco». Il governatore ha rinnovato l'invito a rispettare tutte le regole, «portando ossessivamente la mascherina, evitando rigorosamente di creare assembramenti, mantenendo le mani ben igienizzate». L'ordinanza giallo plus entrata in vigore sabato scorso resta in vigore fino a domenica. Da lunedì diventerà ancora più plus? Le modifiche potrebbero essere annunciate già oggi.

I DATI

L'indice di trasmissione del contagio (Rt) in Veneto è calato in una settimana da 1,29 a 1,16, ma i positivi continuano a crescere, grazie anche alla massiccia campagna di tamponi che ormai hanno superato i 2,6 milioni senza contare i 703mila test rapidi. 3.390 i nuovi casi positivi, i morti sono stati 74 portando il totale a 3.170, ma la tensione è soprattutto nelle aree non critiche degli ospedali. Stando al semaforo predisposto da Regione Veneto e ai dati di Azienda Zero, Treviso e Vicenza sono già entrate in quinta fascia, quella più critica, per occupazione dei posti letto e a Verona manca poco.

I CONTRIBUTI

Quanto alle attività che in Veneto sono state chiuse dall'ordinanza regionale (ad esempio i negozi la domenica), Zaia ha confermato che il governo si è impegnato ad approvare appositi ristori economici, anche perché il provvedimento sul giallo plus aveva l'intesa con il ministro alla Salute. Ma come la mettiamo con le città d'arte, tipo Venezia, che pur in zona gialla devono fare i conti con il crollo dei turisti? «Per i ristori alle città d'arte occorre una disciplina che prescinde dal colore dell'area - ha detto Zaia - Quando chiudi un centro commerciale, lo chiudi ovunque, ma non vale di più o di meno che sia in zona rossa, arancione o gialla. Il tema del colore non ha a che fare con il danno che si subisce nelle città d'arte». Quello che dicono albergatori, ristoratori, botteghe senza più clienti.

Alda Vanzan

