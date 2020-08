LA GIORNATA

VENEZIA Domenica 23 agosto un nubifragio si abbatte su Verona, «una devastazione come Vaia», dirà il governatore del Veneto, Luca Zaia, prima che la conta dei danni fosse completata, 6 milioni di euro solo per le uve della Valpolicella sferzata dalla grandine. Sei giorni dopo il Veneto è nuovamente in ginocchio. Pioggia, ghiaccio, vento con raffiche a 150 km all'ora. Tetti scoperchiati, capannoni divelti. Ancora a Verona, soprattutto a Vicenza e Belluno. Ma anche il litorale veneziano è stato colpito dall'eccezionale ondata di maltempo con l'Adriatico ingrossato dallo scirocco che ha spazzato le spiagge. Ore e ore di preoccupazione, mentre l'Adige continuava a crescere tanto che nel pomeriggio l'autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele per motivi di sicurezza. «Una tragedia, il Governo risponda velocemente», ha invocato Zaia. Che, contattato telefonicamente dal presidente del Consiglio dei ministri, ha avuto la rassicurazione del Governo: non appena arriverà la relazione integrativa - gli ha detto il premier Giuseppe Conte - sarà avviata l'istruttoria sia per la grandine dei giorni scorsi sia per il maltempo di queste ore.

IL SOPRALLUOGO

Ieri mattina il presidente della Regione è stato in sopralluogo nel vicentino, una delle zone più colpite, con una tromba d'aria che solo ad Arzignano ha causato danni a 150 abitazioni e a decine di capannoni industriali e infrastrutture pubbliche. Con Zaia c'erano il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, gli assessori regionali Manuela Lanzarin e Gianpaolo Bottacin, il presidente della Provincia di Vicenza, nonché sindaco del capoluogo, Francesco Rucco. Poi il governatore si è spostato a Montecchia di Crosara, il paese della provincia scaligera maggiormente colpito dalla tromba d'aria di sabato. Zaia ha detto di avere aggiornato sulla situazione il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, annunciando per martedì un sopralluogo: «Ancora una volta siamo in ginocchio per il maltempo. Per il vicentino farò un'estensione dello stato di emergenza da Verona, in modo tale che anche questi eventi rientrino nelle avversità atmosferiche di questo periodo, dopo di che faremo la conta dei danni». E ha rincarato: «Voglio vedere se qualcuno ha il coraggio a livello nazionale di dire che qui non c'è diritto di indennizzo. Le avversità atmosferiche ci dicono che questa è la stessa perturbazione che è partita da Verona e sta massacrando il Veneto in questi giorni. Per me è quindi un unico stato di crisi, un unico pacchetto che stiamo costruendo, spero nel giro di qualche giorno di chiudere anche questa partita e presentare il conto a Roma. Questo territorio è da 150 miliardi di Pil all'anno e non può sentirsi dire mah'. Se non arrivano i soldi saltano le tasse che paghiamo, salta l'occupazione, salta il Paese».

LA RASSICURAZIONE

Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha sentito Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarina oltre al capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il presidente del Consiglio ha espresso massima vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo e in merito alla richiesta di stato d'emergenza avanzata dalla Regione Veneto si è detto disponibile, non appena arriverà la relazione integrativa, ad avviare l'istruttoria con la Protezione civile per la valutazione, sia per la grandine dei giorni scorsi sia per il maltempo di ieri.

«La risposta alla ricognizione dei danni sarà rapida e precisa - aveva detto nel pomeriggio il ministro Federico D'Incà - Nessuno dovrà essere lasciato indietro e ancora una volta il Governo si farà trovare pronto».

GLI INTERVENTI

Anche ieri sono proseguiti gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco per la tromba d'aria che nel pomeriggio di sabato ha colpito il vicentino, in particolar modo i comuni di Arzignano e Trissino. Alle 14 di ieri erano stati eseguiti 130 interventi e ne rimanevano altri 120. Chiusa fino ad oggi per allagamento la Pedemontana nel tratto compreso tra la A31 e Malo (Vicenza): «La chiusura - ha spiegato la Struttura di progetto della Spv - si è resa necessaria in quanto, a causa delle forti e violente precipitazioni, la sede stradale è stata invasa anche dall'acqua proveniente dai terreni ad essa adiacenti, estesamente inondati». I temporali hanno creato disagi anche in Trentino, sulla linea ferroviaria della Trento-Malè, dove la pioggia ha causato un piccolo smottamento nei pressi di Cles. Nel pomeriggio di ieri c'è stata la chiusura in entrambe le direzioni della A22 del Brennero tra San Michele, in Trentino, e Bolzano sud, in Alto Adige, per motivi di sicurezza legati all'esondazione del fiume Adige all'altezza di Egna dove è esondato l'Esarco. In Lombardia sono proseguite per tutta la giornata, senza esito, le ricerche dell'uomo di 38 anni, comasco, disperso da sabato in conseguenza alla piena di un torrente nella zona del Lago Delio, nel varesotto.

Alda Vanzan

