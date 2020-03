LA GIORNATA

VENEZIA Come nel resto d'Italia, ieri anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia tutti (o molti) in coda davanti ai supermercati. Ma se altrove le resse sono state legate al massimo alla riduzione degli orari o magari solo alla scusa per uscire, a Nordest gli assembramenti fuori dai negozi di alimentari sono stati dovuti alla chiusura domenicale, disposta dalle ordinanze regionali a partire da oggi. Così i primi incolonnamenti si sono visti addirittura alle 7.30 del mattino.

Dovunque lunghe file nel Veneziano: segnalati in media 50 metri in terraferma e fino a 200 in alcune zone della laguna. Complice il bel tempo, alle Zattere il serpentone si è snodato lungo tutta la fondamenta, mentre alla Giudecca il direttore della Coop si è dovuto mettere sulla porta per impartire disposizioni sul rispetto del metro di distanza e per dirigere il traffico dei clienti. Come all'Alì di Conegliano, nel Trevigiano, l'addetto di turno faceva entrare un acquirente solo dopo che ne era uscito un altro. È stato boom dappertutto, in città e in provincia: al Panorama alle Stiore e al Pam di piazza Borsa, ma anche al Lando di Preganziol, all'Iper di Castelfranco e al Maxi di Codognè. Consegne a domicilio? Le richieste sono così tante che all'EasyCoop può servire anche una settimana per evadere l'ordine. «Ci sono difficoltà di consegna per mancanza di mezzi e personale», conferma Federico Capraro, presidente di Ascom-Confcommercio.

Per raggiungere l'Interspar, una volta entrati al centro commerciale di Sarmeola nel Padovano, è stato istituito un percorso obbligato delimitato da transenne e nastri. In città, all'Alì di via Chiesanuova, coda lungo tutto il perimetro e accessi contingentati, ulteriormente rallentati per disinfettare mani e carrelli all'ingresso. Segnalate attese medie di 15-20 minuti all'Aliper di Rovigo, malgrado per velocizzare la spesa il market abbia reso inaccessibili i reparti di abbigliamento, cartoleria e articoli per la casa. La corsa è stata tutta per le scorte di alimentari anche al Famila di Ponte nelle Alpi: «Siamo costretti a contingentare gli ingressi spiega il direttore Fabrizio Fontana perché le persone fanno spese importanti: si arriva anche a 200 euro per carrello». Partenze intelligenti, come per le ferie? Peccato che l'abbiano pensato in troppi. Ad esempio al Famila di Feltre, sempre nel Bellunese: durante la pausa pranzo, solitamente la meno frequentata, c'è stata una folla da record.

Dopo aver visto scene simili a che a Pordenone, il sindaco Alessandro Ciriani ha provato a dare un consiglio ai suoi concittadini con un video su Facebook: «Non affollare i negozi che sono rimasti ancora aperti. Non ha senso, perché dopo la chiusura domenicale riapriranno regolarmente da lunedì». Ma evidentemente una domenica senza shopping ha fatto più paura del Coronavirus. A sorridere sono solo i produttori di Campagna Amica: fra prenota e ritira e pacco salva dispense a domicilio, la Coldiretti del Veneto registra un'impennata di richieste per la spesa del contadino, «per evitare le lunghe e pericolose file davanti a negozi e supermercati, garantendosi cibi di qualità a chilometri zero».

